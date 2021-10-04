佩斯凱接棒擔任國際空間站指揮

法國宇航員托馬斯·佩斯凱Thomas Pesquet今天從現任指揮官日本宇航員星出明彥手中接過國際空間站的指揮棒。因此，他成為第53位擁有這一稱號的宇航員，也是第4位歐洲人和第一位法國人擔任國際空間站指揮。

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據本台報道稱，法國宇航員托馬斯·佩斯凱Thomas Pesquet10月4日星期一成為國際空間站指揮，這是法國人第一次任此職，佩斯凱的阿爾法任務在太空中還有一個月時間。佩斯凱從今年4月24日就升空在國際空間站工作。

升任國際空間站指揮，在日常工作中，這不會有太大的變化：這個角色主要任務包括作為國際空間站成員負責和地面上的飛行主管之間的中繼聯絡。

據佩斯凱說，國際空間站里不會有大的儀式，只是交換幾句話和敲響一個小鍾，這是自2000年以來的傳統，美國人威廉-謝潑德是第一個擔任國際空間站指揮這一職務的人。

然而，對空間站的指揮不僅僅是象徵性的，它確實有必要確保國際空間站七名成員的安全與至此普遍良好的理解溝通，以化解可能的衝突。但最重要的是在發生緊急情況時，指揮官必須在場，而且必須有效。在出現問題時，他是制定節奏的人，必須確保全體船員的安全。

幸運的是，在軌道上運行了21年後，國際空間站從未發生過嚴重的事故，在托馬斯-佩斯凱剩餘的一個月的空中任務中，這種情況應該不會發生。

該報道稱，佩斯凱Thomas Pesquet將把他的國際空間站日札巨細都告訴RFI，他每個月都從國際空間站專門寄給本台宇航信息與聽眾分享。