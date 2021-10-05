布林肯又來巴黎 重聚可能少了熱烈？

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，在新的印度-太平洋安全協定引起爭議之後，他將有機會在周二的巴黎會談中討論恢復法國對美國的信任。法新社說，布林肯精心安排巴黎與法國官員重聚日程，卻有可能熱烈氛圍不再。馬克龍與拜登計畫本月底長談，涉及多項議題，評論指，法美經歷此番潛艇與AUKUS危機後，或能夠推動進一步盟友合作關係，或也包括法國進一步躋進印太地緣政治大舞台。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務卿布林肯稱他將有機會在巴黎討論重建法國的信任。據路透社今天報道稱，在美國、澳洲和英國之間的協定導致澳洲取消400億美元的法國潛艇國防合同之後，布林肯正在巴黎尋求重建外交關係。

當被問及他將如何向法國人保證美國可以被信任時，布林肯在與法國外交部長勒德里昂會談前說：“我們以後有機會再談。”

法國政府表示，它被親密盟友在背後捅了一刀，傷口需要時間來癒合。法國因這一事件短暫地召回了其駐美國大使。

據法新社說，馬克龍周二在巴黎接待了美國國務卿安東尼-布林肯，在一個小心安排但並不熱烈的氣氛中，但不乏為法國總統馬克龍和拜登將在10月底宣布的 "具體決定 "做準備，以便在一場前所未有的危機後達成和解。

愛麗舍宮說，在9月中旬爆發的潛艇危機之後，最初不在議程上的 "解釋長談 "應該有助於恢復法國和美國之間的信任。法美這兩個盟國 "繼續就共同關心的問題開展協調工作，無論是歐盟-北約合作、薩赫勒地區，還是印度-太平洋地區"。

據一位美國高級官員稱，他對 "積極的 "和 "富有成效的 "會議表示歡迎。法美有共同的想法，即我們現在有機會深化和加強法美協調"。

據他解釋說，"但仍有許多艱苦的工作要做，以確定將提交給兩位總統的具體決定"，因為他們自己的會議定於10月底在歐洲舉行。

9月15日，美國總統宣布與澳大利亞和英國在印度洋-太平洋地區建立新的聯盟，作為其國際首要任務的一部分：對抗中國。不過這一新聯盟刺激的冷淡態度出現了。被稱為AUKUS的夥伴關係引起了法國罕見的憤怒，因為它破壞了與澳大利亞人簽訂的法國潛艇的大型合同。

在一周的高度緊張之後，拜登和馬克龍之間的電話才開始讓事情平靜下來。白宮主人承認，美國本可以與它的長期盟友進行更好的溝通。而且兩位領導人啟動了一個深入磋商的進程。據美國高級官員稱，周二的氣氛是 "嚴肅的"，但談話不再像之前布林肯和他的同行讓-伊夫-勒德里昂9月底在紐約會面時那樣，側重於法國對奧克斯的責難。

然而，布林肯去巴黎團聚受到的歡迎沒有過去那麼熱烈。讓-伊夫-勒德里昂當然在正式會議之前在奧賽宮接待了他的同行，進行了長時間的一對一會談，但他沒有透露更多的信息，而且沒有安排聯合新聞發布會。

今年6月，法國部長曾熱情地對安東尼-布林肯說過 "歡迎回家"，布林肯是一位精通法語的人，整個青少年時期都生活在法國首都，並將法國視為他的 "第二故鄉"。但自9月中旬以來，遣詞造句發生了變化：法國外長勒德里昂譴責了一種 "背後捅刀子 "的行為，並說美國的這種行為與特朗普時代備受痛恨的方法不相上下。

為了表明法國沒有被孤立，部長周一與德國、西班牙和波蘭的同行以及歐洲外交部長何塞普-博雷爾進行了對話，並將於周二與意大利和荷蘭舉行會談。據一位法國外交人士堅稱："這場危機關係到所有歐洲人的利益，涉及到我們歐洲聯盟的運作和歐洲人在印度-太平洋的承諾。”

據一位歐洲消息人士最近猜測，這場危機最終可能會變成一種變相的祝福，使大西洋兩岸能夠就補充北約的歐洲防務的爭議問題進行 澄清，歐洲防衛獨立，這是馬克龍特別鼓動的一個議題。

馬克龍還希望法國作為 "印太大國 "的地位得到承認，但其框架尚待確定。

據研究員Bruno Tertrais和前大使Michel Duclos在蒙田研究所智庫的一篇思考文章中說："對我們對合作夥伴降低言辭聲調似乎是有益的。他們也建議法國當局在其印太戰略中要更多地依靠印度，也應依靠日本。

法新社說，美國國務卿布林肯今天和明天周三還要參加經濟合作與發展組織（OECD）的兩天會議。