法國參議院訪問團啟程前往台灣

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的參訪團今天搭機啟程訪台，應於6日抵達。訪團成員之一的參議員卡迪克（Olivier Cadic）表示很高興訪問台灣，力挺強化法國與台灣的交往。該代表團訪台計畫公告之處，就遭到中國抗議反對。台灣方面報告接待日程，包括與總統蔡英文會見會談。

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據中央社今天報道說，法國參議院台灣研究交流小組參訪團由參議院友台小組主席李察（隸屬法國執政的共和國前進黨）領軍，成員包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟”）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。

卡迪克在機場時表示很高興訪問台灣，強調必須強化法國與台灣之間的交往。而駐法國代表吳志中前往送機後也在臉書發文表示，在中國戰機威脅下，法國304:0的支持，法國參議院代表團啟程了，台法關係向前走。

今年5月法國參議院以304票贊成、0票反對，創下歷史新頁通過“支持台灣參與國際組織工作決議案”，當時代表法國政府出席的外交部國務員勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）表達法國政府在國內、歐洲及全球支持台灣參與國際組織的立場，並重申台海和平穩定對人類的利益非常重要。

法國參議院代表團訪台計畫公布後，引發北京怒火。中國駐法大使盧沙野曾致函李察，措辭強硬，要求他取消國會訪台計畫。此舉也在法國政界、學界引發譁然。李察隨後公開回應中國駐法大使，表示將維持原訂計畫，而訪問目的則是考察台灣對抗新冠肺炎病毒疫情措施等。由於李察曾任法國國防部長，在政壇具有地位，熟悉法國政局的人士表示，法國明年4月將舉行總統大選，在當前選戰展開之際，李察不懼中國施壓率團訪台，對法台雙邊關係具有相當指標性。

台灣外交部先前表示，由法國參議院友台小組主席李察率領的參訪團，將以外交泡泡專案訪台，期間並與政府高層、部會首長會晤。

中央社報道稱，台灣總統府發言人張惇涵今天說，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於6日率團抵達台灣，總統蔡英文預計在7日於總統府內接見李察，並將頒授“特種大綬卿雲勳章”，表彰李察對促進台法友好關係的貢獻。

張惇涵晚間向媒體表示，李察備受法國各界敬重，積極推動台法國會交流，尤其不畏打壓支持台灣的行動，讓台灣人民印象最為深刻。他說，今年3月，李察領銜提出“支持台灣參與國際組織工作之決議案” ，促成法國參議院無異議通過決議案，這也是法國參議院首度通過友台決議案。蔡總統將頒授“特種大綬卿雲勳章”，表彰李察對台灣的支持，以及對促進台法友好關係的貢獻。

張惇涵表示，李察是台灣的老朋友，此行是繼2015年、2018年後，第三度訪台，總統府誠摯歡迎李察再次造訪台灣，總統府也由衷感謝法國國會跨黨派展現對台灣的堅定友誼。

張惇涵說，近日相繼有澳洲、法國等重要國際友人訪台，這也是“世界加台灣好友”的具體行動展現。期待透過更多的交流，讓台灣與理念相近的國家，持續深化民主夥伴的友好連結，持續深化各項領域的合作夥伴關係。

據台灣外交部稱，李察等人訪台期間將晉見蔡總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；另外將會晤經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長，參訪基隆沙灣歷史文化園區等設施。

外交部指出，游錫堃及吳釗燮將分別設宴款待訪團。李察等人抵台以及在台期間的各項活動規畫安排，完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部表示，李察長期堅定支持台灣，自2015年接任參議院友台小組主席以來，為提升台法友好關係有重要貢獻。今年初中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓他的訪台規畫，但李察不畏中國政府威嚇，立場堅定，希望再度訪台。

外交部說，此外，今年5月6日，李察促成法國參議院高票通過“支持台灣參與國際組織工作決議案”，創下法國參議院通過友台決議案的首例。

外交部指出，這次是李察在2015年及2018年之後第3度訪台，彰顯台法友好密切關係。雙方將就疫情後經濟復蘇、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。