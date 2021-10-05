馬克龍呼籲G20明確承認塔利班政權的條件

法國總統馬克龍表示，在即將召開的G20峰會上，各方必須一致向阿富汗塔利班發出受到國際承認的明確條件。馬克龍在10月5日接受France Inter廣播電台採訪時表示，承認阿富汗塔利班政權的條件必須包括人權、女性尊嚴、外國人道主義行動的准入、不與伊斯蘭恐怖組織合作。點擊以下視頻了解詳情。

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法國總統馬克龍，攝於10月5日 © France Inter/ Reuters

意大利將於10月12日組織一次關於阿富汗的二十國特別峰會，討論阿富汗的人道主義援助和反恐情勢。 意大利總理馬里奧·德拉吉呼籲“盡一切努力”捍衛阿富汗女性的權利。自從塔利班政權於8月15日佔領喀布爾，阿富汗政府崩潰以來，國際社會仍對承認塔利班政權存疑。

對此，馬克龍在France Inter採訪當中指出，自己“對塔利班從一開始就沒有天真的想法”，“但需要明確的是，我不會去改變塔利班政權，法國做不到，也不會這樣做…美國和國際聯盟20年都沒有做到”。他指出，“我們不能去取代阿富汗人民做決定…但仍可以從國際社會，安理會，歐洲大國的角度向其施壓”。有關承認塔利班政府的條件，馬克龍列舉道：“首先，塔利班需要允許我們繼續為阿富汗開展人道主義行動”，“第二件事是塔利班需要明確地與區域伊斯蘭主義恐怖組織畫清界限，第三個條件是要求尊重人權，特別是女性的尊嚴”。馬克龍譴責塔利班的“蒙昧主義”時說：“今天的阿富汗女性處境非常糟糕”，對她們來說，“突然間，所有的門窗都關上了”，“她們中的一些人逃離了阿富汗，而法國在其中，已盡其所能”。

此外，對於抵法的阿富汗家庭，馬克龍表示“現在努力的核心，是從長遠來看，充分歡迎他，讓他們融入，確保他們能夠學習語言，可以上學，找到工作，確保他們可以為法國做貢獻”。

有關部分民眾對“移民大潮”的恐懼，馬克龍稱，“現如今在法國沒有阿富汗移民潮”。據他介紹，“阿富汗及其地區的人道主義局勢與極度貧困、流離失所者和糧食危機有關。這就是為什麼法國決定幫助聯合國開展糧食計畫”。據總統稱，法國已決定投資1億歐元支持聯合國機構。