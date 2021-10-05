70年間性虐待33萬兒童，法國天主教會首次清算

美聯社10月5日消息，根據法國天主教教會性虐待問題獨立委員會的一份重要報告，在過去的 70 年裡，有約330000名兒童在法國天主教會內遭遇過性虐待，其中大約80%的受害者是男孩，當中遭受過神父和其他神職人員虐待的人數約為216000人。法國對此進行了首次重大清算。點擊以下視頻了解詳情。

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法國主教會議主席 © KTO TV/ AP供圖

教會性虐待問題獨立委員會主席讓-馬克-索維表示，“施害者包括大約3000名神父和其他參與教會的人，他們所犯下的虐待行為在天主教教會幾十年來的系統掩蓋當中一度被湮沒”，並譴責教會在2000年初的態度，是“對受害者深切、殘酷的冷漠”。

教會性虐待問題獨立委員會指責教會系統性地掩蓋了虐待行為，並敦促對受害者進行賠償，同時敦促教會“承認其責任，譴責過失和沉默”，呼籲法國政府幫助賠償受害者，特別是在那些因年代久遠而無法通過法院起訴的受害者們。

對此，法國天主教主教會議負責人請求寬恕。會議主席埃里克-德穆蘭-博福特說：“我們對報告的結論和受害者人數感到震驚”，“這讓我們感到震驚，而人數之多，讓我們感到痛苦”。

這份由獨立委員會準備的報告長達2500頁，該委員會研究了1950年代以來的教堂、法院、警察和新聞檔案，同時聽取了受害者和證人的意見，調查開始時，開通的一條熱線一度接到了6500通來自受害者，或受害者親朋的電話。目前，22起仍可追究的檔案已提交給了檢察官，另有40多起因年代久遠而無法起訴，但嫌疑人仍然健在，因此相關指控已轉交給教會專員。