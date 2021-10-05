70年間性虐待33萬兒童，法國天主教會首次清算
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美聯社10月5日消息，根據法國天主教教會性虐待問題獨立委員會的一份重要報告，在過去的 70 年裡，有約330000名兒童在法國天主教會內遭遇過性虐待，其中大約80%的受害者是男孩，當中遭受過神父和其他神職人員虐待的人數約為216000人。法國對此進行了首次重大清算。點擊以下視頻了解詳情。
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教會性虐待問題獨立委員會指責教會系統性地掩蓋了虐待行為，並敦促對受害者進行賠償，同時敦促教會“承認其責任，譴責過失和沉默”，呼籲法國政府幫助賠償受害者，特別是在那些因年代久遠而無法通過法院起訴的受害者們。
對此，法國天主教主教會議負責人請求寬恕。會議主席埃里克-德穆蘭-博福特說：“我們對報告的結論和受害者人數感到震驚”，“這讓我們感到震驚，而人數之多，讓我們感到痛苦”。
這份由獨立委員會準備的報告長達2500頁，該委員會研究了1950年代以來的教堂、法院、警察和新聞檔案，同時聽取了受害者和證人的意見，調查開始時，開通的一條熱線一度接到了6500通來自受害者，或受害者親朋的電話。目前，22起仍可追究的檔案已提交給了檢察官，另有40多起因年代久遠而無法起訴，但嫌疑人仍然健在，因此相關指控已轉交給教會專員。