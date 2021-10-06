台灣設晚宴歡迎法國參議院訪台團 選鳳梨、蓮霧和釋迦等果品上席

法國參議院台灣研究交流小組參訪團2021年10月6日上午搭機抵台，率團的參議院友台小組主席李察（Alain Richard）（中）未發表談話，訪問團成員分別以法語及英語跟媒體打招呼，隨後在外交人員的引領下，前往國賓室外休息進行採檢。

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團今天抵台，台灣外交部長吳釗燮表示，這次是李察第三次訪台，也是民主夥伴對自由民主價值堅持，及不受蠻橫威脅而退讓的互助情誼，對此表達高度歡迎。歡迎晚宴精心準備鳳梨、蓮霧和釋迦冰淇淋等具有“台灣民主元素”的菜色，而所選果品有遭中國以檢查出害蟲理由禁止進口。

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據中央社今天報道稱，就李察訪台，吳釗燮稱互助情誼不受蠻橫威脅而退讓。

據台灣外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮下午會晤法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團全體成員，並設宴款待，對於訪團在法國參議院新會期第一周不辭辛勞、遠道來台，吳釗燮表達高度歡迎，並強調李察率團來訪是民主夥伴對自由民主價值堅持，以及不受蠻橫威脅而退讓的互助情誼。

吳釗燮提及，這次是李察第三次訪台，且訪團成員包括跨黨派4名友台小組參議員，在他們鼎力支持之下，法國參議院今年5月以304票高票一致通過“支持台灣參與國際組織工作決議案”，創法國國會首例。吳釗燮感謝法國不分黨派、不分朝野支持台灣參與國際事務，以及友台小組成員們的積極推動。

據吳釗燮在晚宴時也表示，台法近年來在經貿、文化、科技等領域都有密切的合作，再次感謝友台小組在國會不斷為雙邊關係注入動能。

據台灣外交部表示，晚宴精心準備鳳梨、蓮霧和釋迦冰淇淋等具有“台灣民主元素”的菜色，展現台灣致力追求自由民主、維護區域安全的堅持。

法國參議院訪台代表團，按照日程，應當與台灣總統蔡英文舉行會談。