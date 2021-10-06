法國總統大選：新民意調查如下

根據10月6日公布的Elabe為BFMTV進行的民意調查，現總統馬克龍和極右領袖瑪麗娜-勒龐在第一輪總統選舉的投票意向中領先，不過共和黨RN候選人目前落後於暫時還沒有宣布競選的埃里克-澤莫爾。

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根據這項民意調查，如果澤維爾-貝特朗（Xavier Bertrand）是候選人（13%，-2分），現總統馬克龍有25%的投票意向（一個月內穩定）；如果LR的代表是瓦萊麗-佩克雷澤（8%，-5分），馬克龍則有27%（+1）；如果右派的候選人是米歇爾-巴尼耶，馬克龍則有28%。

瑪麗蓮勒龐的投票意向在16%和18%之間搖擺，比上個月的同一調查少了兩個點。

埃里克-澤莫爾這位極右翼論戰者錄得了最強勁的增長，現在獲得了13%到14%意向支持，即比一個月前多了5到6個百分點，考慮到誤差範圍，他的第二輪資格與澤維爾-貝特朗一樣是可能的。

在左翼，由綠黨EELV指定的候選人雅尼克-雅多是唯一受益於輕微動態的人（9%，+2），略微領先於讓-呂克-梅朗雄（7到8%，-1分）和安妮-伊達爾戈（5%，-2分）。

在第二輪競選中，無論對手是誰，馬克龍都有望獲勝：他將獲得60%（+1）的投票意向支持；而如果是第二輪的對手瑪麗蓮勒龐（40%，-1）；馬克龍或以63%對埃里克-澤莫爾（37%），馬克龍以53%（+1）對澤維爾-貝特朗（47%，-1）。

法新社說，投票意向並不是對選舉結果的預測。它們或表明了調查當天的投票意向平衡和動態情況。

該民意調查是在10月5日和6日，根據配額法，對代表法國大都市18歲以上居民的1309人進行了在線調查，其中包括1204名登記選民。誤差率在1.4和3.2點之間。