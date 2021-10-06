馬克龍不遺餘力籍歐盟峰會推動歐洲獨立防衛

歐洲聯盟在斯洛文尼亞召開的峰會就歐盟防衛外交以及與美國的關係辯論正在進行中，而且還會持續。但法國總統馬克龍將不得不在未來幾個月內為歐洲決定加強其相對於美國的軍事自主權而奮鬥。但是這一雄心仍然令一些歐盟國家擔憂。

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據法新社今天報道說，歐洲聯盟周二晚上邁出了第一步，27國首腦在斯洛文尼亞的非正式峰會晚宴上花了很大一部分時間討論歐洲在 "日益動蕩的地緣政治環境 "中的地位。據幾位飯桌上的領導人說，這場持續到午夜的辯論是 "漫長 "而 "有益 "的。

歐洲理事會主席夏爾-米歇爾說："討論幫助我們走向更強大的國際團結，"而法國歐洲事務國務秘書克雷芒-博納對27國在這一目標上的 "廣泛一致 "表示歡迎。

然而，討論仍然很籠統，沒有涉及與建設真正的歐洲防務有關的非常複雜的問題，這個議題在1992年《馬斯特里赫特條約》啟動近30年後仍在艱難地開展。

馬克龍已將此作為其任期內最後六個月的優先事項，並寄希望於法國從1月1日起擔任歐盟主席國。他希望在3月舉行的國防峰會上能取得具體進展。

法新社說，在晚宴上，馬克龍呼籲他的同僚們吸取最近危機的教訓，即美國軍隊從阿富汗的混亂撤離以及美國、澳大利亞和英國在印度-太平洋地區的AUKUS戰略協議，該協議導致法國失去了一份巨型潛艇合同。據法國總統府說，所有人都同意，我們不應該假裝什麼都沒有發生。

但是據荷蘭首相馬克-呂特說："餐桌上有很多人同情法國，" 馬克-呂特形容美國對這個問題的處理 "有些笨拙"。與其他領導人一樣，呂特說，他對巴黎和華盛頓之間的危機現在放心了，因為這場危機的升級起初讓一些歐洲人感到驚訝和擔憂，但自從馬克龍和拜登會談以來，危機已經平靜下來。

該報道稱，但法國總統呼籲歐洲人保持清醒，面對美國和與中國，歐盟的競爭新戰略選擇，要 "走出天真"。這種攻擊性的語氣使一些歐洲國家，特別是北歐和波羅的海國家敏感不安起來，因為他們不想向華盛頓發出負面信號，希望維護與跨大西洋和北約的關係，他們認為這些與美國和與北約的關係，是至關重要的，尤其是他們更多的面對俄羅斯的時候。

據拉脫維亞總理阿爾圖斯-克里斯亞尼斯-卡林斯用外交術語承認，"我們詳細談論了歐盟如何加強其戰略自主權，但也許每個國家看待它的方式略有不同，"阿爾圖斯-克里斯亞尼斯-卡林斯的瑞典同行Stefan Löfven則說，"歐盟不能自我封閉"，他希望 "與中國和美國都發展合作"。

查爾斯-米歇爾保證，這不是一個在 "歐洲防務和北約之間 "進行選擇的問題，而是將 "兩者 "結合起來的問題。米歇爾被認為與馬克龍路線接近。

據法國歐洲事務國務秘書克雷芒-博納指出，"我們必須超越這些反對意見"，克萊門-博納並舉出了近年來在網絡安全方面取得的合作進展作為例子。

作為歐盟第二大強國，法國的立場在一些歐盟國家的首都也被懷疑是在為自己的政治和工業利益而推動歐洲防務。希臘最近決定購買法國海軍集團建造的三艘護衛艦，這一協議在巴黎被認為象徵著 "對強大的歐洲主權的渴望"。然而各方反應不一。

在荷蘭首相馬克-呂特看來，歐洲在國際上有潛在的強大地位確實需要捍衛，但這一點有時沒有得到充分利用，因為 "法國人、德國人和意大利人並不總是基於歐洲全體利益着想去推行外交政策"。