馬克龍要見布林肯 傳兩人嚴肅談話40分鐘

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二與來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談。此行來修補與法國關係的布林肯，原本並沒有安排與馬克龍會面。據美國官員說，馬克龍與布林肯兩人會談氣氛嚴肅，一對一會談約40分鐘。法國總統府稱有助恢復雙方互信。布林肯稍後接受法國電視台二台採訪，承認美國原本應當向法國溝通避免危機。

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據法新社報道稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二與來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會談。這是澳大利亞的潛艦採購合約引發美法齟齬後，馬克龍首次與美國官員會面。但此行來修補與法國關係的布林肯，原本並沒有安排與馬克龍會面。

美國國務院高階官員在巴黎告訴記者，兩人一對一會談約40分鐘，都同意「當下有機會深化並強化雙方合作」，「即便還有許多困難工作要克服」。法國總統府愛麗舍宮（Elysee）證實布林肯與馬克龍會面，表示此行有助「恢復雙方互信」。

澳洲9月廢止與法國的400億美元潛艦採購合約，改向美英求助建造核動力潛艦，引起馬克龍震怒。法國政府稱澳洲取消合約，如同「從背後捅了（法國）一刀」，甚至一度召回駐華府和坎培拉大使。

該報道稱，美國總統拜登可能沒料到馬克龍會發這麼大的火，一直試圖彌補。美國國務院歐洲事務助理國務卿唐弗瑞德（Karen Donfried）上周承認，「盟友之間更妥善、更坦白的協商，本可讓9月15日宣布的（澳美英AUKUS三方聯盟）聲明受益」。

布林肯周二稍早已與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會面，雙方詳談1小時。法國外交部長勒德里安的女發言人表示，這是一次機會「用以確認兩國要如何恢復互信」。

美國國務院官員表示，布林肯接着前往愛麗舍宮，原本排定與馬克龍的外交顧問伯納（Emmanuel Bonne）會面，但獲得與「馬克宏一對一會面（機會），歷時約30到40分鐘」。據美國官員表示，兩人會談氣氛「嚴肅」，「我不想要描述他們的心情，但我會說，至少在會談期間，雙方非常誠摯、友好」。