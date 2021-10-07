中國為何如此敵視法國參議員訪台

法國參議院台灣研究交流小組參訪團2021年10月6日上午搭機抵台，率團的參議院友台小組主席李察（Alain Richard）（中）未發表談話，訪問團成員分別以法語及英語跟媒體打招呼，隨後在外交人員的引領下，前往國賓室外休息進行採檢。

中國長期以來一直試圖勸阻法國的民意代表，要他們勿前往台北訪問，但徒勞無功！ 根據研究員巴泰勒米·庫爾蒙（ Barthélémy Courmont） 的說法，這是一種通過外交手段對一個領土施加壓力，使其日益孤立的方法。 這是費加羅報網站7日專題報道評論指出的。

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巴泰勒米·庫爾蒙是法國里爾天主教大學的歷史講師。 他同時也是法國國際關係與戰略研究院（IRIS） 負責研究亞太項目的主任，對台灣有深入的了解，曾經多次陪同法國參議院代表團訪問台灣。

10 月 6 日周三，由四名法國參議員組成的代表團抵達台灣進行計畫已久的訪問，該計畫是由於 Covid-19新冠疫情而推遲訪問。 中國並不以好眼神來看待這次的訪問之旅，中國聲稱台灣島是其省份之一。 在法國，中國大使館最近在其網站上發表評論警告稱，此次訪問將損害中國的利益、破壞中法關係和有損“法國形象”。 今年2月，中國駐法大使盧沙野就曾警告稱，此一訪問之旅“明顯違反一中原則”。

費加羅報向巴泰勒米·庫爾蒙主任提問：為何法國參議員要去台灣訪問？

巴泰勒米·庫爾蒙回答： 這是一個非常古老的做法。 我們在參議院有一個法國 - 台灣友好小組，旨在為議會外交服務。 在法國和台灣沒有正式外交關係的情況下，有非常重要的接觸。 除了經濟和文化交流之外，這些議會會議還將傳達一個強大的政治層面。 這是與包括總統蔡英文在內的台灣官員會面的機會。

庫爾蒙並指出，與之前的任務相比，參議員的這項使命具有非常特殊的意義，因為它確定了巴黎方面不屈服於中國壓力並與台北保持合作關係的意願。 擁有像曾經擔任前總理若斯潘國防部長的阿蘭·李察這樣的人物作為領導者的事實，也標誌着，法國在面對中國的各種壓力下要顯示法國主權的願望。

費加羅報：法國在台灣有些什麼利益呢？

庫爾蒙：夥伴關係非常重要。 首先讓我們記住，台灣沒有獲得聯合國的承認，在世界上，它不具有GDP或人口的分類。 但台灣正處於G20的門口，這使它成為一個非常重要的經濟和商業參與者。 從這個角度來看，台灣與法國的關係很重要，特別是台灣在高科技領域的優秀表現。 我們在文化領域有非常密切的合作，包括藝術家的交流以及受台灣外交需要滋養而出的一個法語國家的代表。

然後，我們當然會發現背後有一種政治戰略合作。 從國際情勢來看，台灣與法國關係更緊密的時期序列自然明顯存在。 例如，在 1989 年中國天安門事件之後，法國與台灣的關係大大拉近，尤其是因為台灣早在天安門事件發生前的幾年，已經選擇了民選總統的民主體制。 這也就解釋了為何銷售給台灣拉法葉護衛艦，而且至今台灣軍方仍具備這項裝備。

費加羅報：為何中國如此希望能勸阻法國參議院代表團訪問台灣？，

庫爾蒙：最近幾個月我們已經看到了這一點。 這是最近出現的現象，但並非史無前例。 中國與台灣關係中有了一個轉折點，特別是在2016年1月選舉蔡英文當選總統後：中國立即妖魔化台灣，因為台灣回到要求擁有更多獨立主權的路線。 過去五年來，雙方關係顯着的惡化。 尤其是因台灣處理 Covid-19 危機的優秀表現，替自己賺得了相當大的合法性。

除此之外，中國還試圖通過向與台灣保持外交關係的少數幾個國家（今天大約有 15 個）施加 壓力來試圖在外交上孤立台灣。同時也藉着軍事演習，以及軍機越來越頻繁地入侵台灣海空軍事識別區來恐嚇台灣。 從這個角度來看，中國不再接受我們可以繼續與台灣往來並對話。

費加羅報：這次法國參議員的訪台，是否會被中國解讀為是一種法國承認與台灣外交關係的意願呢？

庫爾蒙：那這將是令人感到遺憾，而且不恰當的想法，因事情並非如此。過去，我們已經有許多次這類的訪台，而且並未被做如此的解讀。

法國的立場一直是很明確的：從戴高樂將軍1964年選擇承認中華人民共和國的那一刻起，就意味着不承認台灣。 這條路線一直保持不變，沒有雙重承認的問題。

然而，在外交關係的現實背後，存在着一種非常短暫的關係，它涉及到多個領域。 重要的是繼續與台灣保持對話，並繼續提醒要維持法國政治主權的必要性.。 今天它是一個民主國家，有必要提醒我們的中國夥伴，我們在這方面沒有讓步的意願。這是一個基本價值的問題了。

費加羅報：如果這些法國參議員去台灣，可能帶來什麼後果？

庫爾蒙：我們知道，過去當中國不滿意時，他們就會向對手施以報復。 在這種情況下，中國會採取一些貿易上或投資上的報復手段。 法國這樣的國家不能忽視此類措施的後果，但它不像其他國家那樣脆弱，中國也知道這一點。 因此，在口氣強硬甚至威脅的言語，與採取報復的現實之間是存在差距的。

還記得有好幾次，中國曾對被視為不平等待遇的問題採取針鋒相對的回應。我們特別記得在尼古拉·薩科齊總統任期內對於中國公民進入法國領土採取的措施。

中方對此表示抗議，同時他也采反制其人的手法，採取了嚴格收緊法國人入境中國領土的措施。 這個互惠問題是我們兩國關係的核心問題。 但重要的是要提醒大家，法國不僅有能力，而且對法國本身的利益來說，特別有必要維持這種參議院使命和保留與台灣的這種聯繫。