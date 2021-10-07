巴黎與華盛頓修復雙邊關係 期待具體3成果

法國與美國雙邊關係恢復積極進展，但法國期待雙方峰會確定具體成果。巴黎因為美國，澳大利亞以及英國簽訂安全協議(AUKUS)並撕毀澳大利亞與法國400多億美元潛艇合同而有的怒火雖然平息，但仍然堅持說需要進一步修複合作關係。美國國務卿布林肯借參加經合組織會議機會，主要會見法國外長並意外得到與法國總統會見機會，尋求修復雙邊關係。

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據路透社報道稱，法國外交部長勒德里昂在與美國國務卿布林肯會談後表示，法國希望在10月底之前看到與美國就三個問題進行談判的具體結果。這兩個盟國正在尋求修復雙邊關係。

布林肯在巴黎會見了法國高級官員，以重建兩國關係。此前美國、澳洲和英國達成安全協議(AUKUS)，導致澳洲取消了與法國的潛艇合同，打擊了法國印太政策的基石。法國指責其盟友在背後捅刀子，甚至說美國總統拜登的行為就像他的前任特朗普。

據勒德里昂星期三對法國議員表示，他與布林肯進行了坦誠的、實質性會談。據勒德里昂在昨天的議會聽證會上說，“這場危機非常嚴重，並沒有僅僅因為我們恢復對話就得到解決，危機還會持續下去。為了擺脫危機，我們將需要行動而不是空談。”

該報道稱，在離開巴黎之前，布林肯稱他的會談，包括與法國總統馬克龍的會面，是“非常積極、非常富有成效的”對話。

勒德里昂說，雙方正在努力爭取在10月底前取得成果，屆時拜登和馬克龍將在羅馬舉行的20國集團(G20)領導人峰會上會晤。在那之前，他們還將進行交談。

據勒德里昂說，會談將側重於兩國領導人在聯合公報中提出的三點：法國和歐洲參與印太地區的戰略重要性，實現更強大、更有能力的歐洲防務的重要性，以及美國如何加強對歐洲國家在非洲薩赫勒地區開展反恐行動的支持。