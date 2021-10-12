法國內政部長指 神父應秉持公義舉報教會戀童罪犯

法國內政部長達曼寧（Gérald Darmanin） 周二指出，天主教神父必須“秉持公平正義”向司法單位舉報、揭發教會裡那些性侵兒童的戀童罪犯。法國天主教主教會議的主席德穆蘭-博福特主教此前稱，天主教里賦予懺悔告解宗教保密的權力“大於共和國的法律” 。

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法國內政部長達曼寧本周二(12日)接待了法國天主教主教會議的主席德穆蘭-博福特主教（Mgr Eric de Moulins-Beaufort）。這位主教此前曾稱，天主教里賦予懺悔告解的宗教保密性權力“大於共和國的法律”

法國內政部長達曼寧於 10 月 12 日周二說，那些知道對“15 歲以下兒童”施於“犯罪行為”的神父，必須“將”這些侵犯兒童的罪行“訴諸法律”，而不是以告解機密理由加以保密。 內政部長在接見了法國主教會議主席埃里克·德穆蘭-博福特主教之後，即刻以禮拜儀式主管身份，在國民議會發表講話。

就在《索維報告( Rapport Sauvé ) 》發表後的第二天，埃里克·德穆蘭-博福特主教曾發表言論認為,宗教里賦予懺悔告解的保密性權力“大過於共和國的法律”。

而這份針對天主教神職人員性侵兒童的調查報告--《索維報告》對於從 1950 年直至我們現今的年代，天主教會中存在的戀童癖重大犯罪事實，投下了刺眼的一道光。

法國內政部長隨後表示，應總統馬克龍的要求，他將接待這位主教，請他“解釋他所說的這些話”。

由讓·馬克·索維(Jean-Marc Sauvé)擔任主席的《天主教性侵獨立調查委員會(Ciase) 》，建議天主教會當局應傳達明確的信息，清楚說明負責聆聽懺悔告解的神父有義務向司法和行政單位舉報所聽到的其曾向一名未成年人或一名弱勢者的性暴力懺悔案件。