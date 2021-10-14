法國下周一起，新增12個省小學生不必戴口罩

法國政府宣布，從下周一(18日)起，新增12個省份的小學，不再強制學生戴口罩，但教職工作人員仍需戴口罩。新增名單包括了塞納-馬恩河、夏朗德、摩澤爾、上萊茵河、瓦爾等的12個目前新冠病毒疫情呈下降趨勢的省份。

廣告 繼續瀏覽後續

自10月18日起，這12個省份的所有小學的CP到CM2年級，也就是所有年級的學生都可以摘下口罩。 唯一的一個遺憾是：洛澤爾省(la Lozère)，被排除在名單外，也就是該省的小學生仍然必須強制戴口罩。

這份名單再度加長。根據本周四早上在政府公報上公布的名單，從下周一開始，在 新增添12 個省份中的小學裡，將不再強制戴口罩。 自本周初以來，已有 68 個省份已經開放解除戴口罩強制令。因為在這些省份，新冠病毒的傳播確實一直保持在一天當中，每10萬居民每天出現50件以下的新增感染案例的警戒門檻值以下。

但要注意，如果說學生可以不用戴口罩，但對於老師來說，就不是這樣了。 因為根據學校健康協議的第一級別法規，與學生在一起工作的成年人（國家教育人員和地方政府機構、和社會經濟管理學院AESH等機構）仍然必須帶上口罩。

另一個限制是：強制戴口罩規定仍然適用於某些向公眾開放的場所，特別涉及到某些音樂廳甚至體育等的各類俱樂部和迪斯科舞廳。

本次名單的唯一遺憾點是：洛澤爾省la Lozère排除在外，該省的小學生仍然必須強制戴口罩。因為該省4天來的每天新增病例人數超過100人，超過了警戒門檻數值。

新加入名單的這12個省是：塞納-馬恩河（Seine-et-Marne )、艾因( Ain )、阿里埃日( Ariège)、夏朗德( Charente)、榭爾( Cher)、德龍( Drôme)、加爾( Gard)、埃羅( Hérault)、摩澤爾( Moselle)、上萊茵河( Haut-Rhin)、瓦爾( Var)、上維延納( Haute-Vienne )。