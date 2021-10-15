巴黎女市長伊達爾戈正式獲社會黨推舉競選總統

巴黎市長安妮-伊達爾戈被法國社會黨活動家提名為2022年總統選舉的候選人，目前她獲得的投票意向為4%至7%。62歲的伊達爾戈自2014年以來一直擔任巴黎市長。她是西班牙南部安達盧西亞人，兩歲時隨父母移民到法國，14歲時獲得法國國籍。

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據法新社消息，巴黎市長安妮-伊達爾戈 Anne Hidalgo周四被法國社會黨鬆散黨員與支持者提名為2022年總統選舉的候選人。根據社會黨大會投票90%以上的計票結果，被廣泛看好的安妮-伊達爾戈在這次內部選舉中獲得了超過72%的選票，她的唯一挑戰者是法國西部勒芒市市長斯特凡-勒福爾。社會黨第一書記奧利維耶-福爾當天宣布了這一投票結果。

據安妮-伊達爾戈在聚集在首都一家小酒館的幾十名社會黨人和支持者面前說，"這是一件好事，我們都被動員起來為換屆做準備，我們就此向前走吧。"據巴黎市長還說："我認識到了落在我身上的責任，"她說，"我將推崇捍衛左翼精神""。

62歲的安妮-伊達爾戈自2014年以來一直擔任巴黎市長。她是西班牙南部安達盧西亞人，兩歲時隨父母移民到法國，14歲時獲得法國國籍。幾個月來，她的候選資格得到了社會黨當局的支持，支持者包括該黨的第一書記奧利維爾-福爾。

但她被民調認為只有4%至7%的意向選票支持。

離法國總統選舉還有6個月，約有30名候選人已經宣布參選。他們中只有一部分人能夠獲得參加選舉所需的500個民選代表的支持簽署。

法新社說，現總統馬克龍（Emmanuel Macron），除非出現重大失誤，預計將競選第二個任期。在這個階段，所有民意調查都給出了他進入第二輪的可能。但是，幾個月來喋喋不休的馬克龍與極右翼領導人瑪麗蓮-勒龐(Marine Le Pen)2017年的決鬥重演劇本，現在看來，馬克龍以此確保他的連任，評論指不再是一個十拿九穩的事情。

這一選舉預測腳本現在因一位極右翼社論家埃里克-澤穆爾（Eric Zemmour）的崛起“殺入”而發生了變化，他雖然尚未正式宣布競選，但在最新的民意調查中澤穆爾領先於瑪麗蓮勒龐。