法國總統希望與特魯多面談

法國總統馬克龍近日表示，他希望在今年底之前與加拿大總理特魯多舉行面對面的會談，討論一些雙方都關注的重要議題。法國駐加拿大大使里斯帕爾（Kareen Rispal）表示，馬克龍要和特魯多討論的主要問題之一，是想要了解他對美英澳三方同盟的看法。

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上個月，美國與英國和澳大利亞結成了新的三方防衛聯盟（AUKUS）。之後，澳大利亞宣布取消與法國簽訂的潛艇訂單，轉為向美國購買核動力潛艇。此舉引起馬克龍的不滿，並隨後將法國駐美、駐澳大使召回國，以表達抗議。

媒體披露，令馬克龍生氣的是，美英澳同盟將法國排除在外，而且法國也有建造核潛艇的能力。不過，馬克龍不久前在與美國總統拜登通話後，雙方關係有所緩和，法國大使也重返華盛頓。目前馬克龍正在準備與拜登會面。

法國駐加拿大大使里斯帕爾（Kareen Rispal）表示，馬克龍要和特魯多討論的主要問題之一，是想要了解他對美英澳三方同盟的看法。

其實特魯多近日已公開表示，加拿大對美英澳三方同盟並不在意，也對出售核動力潛艇給澳大利亞不感興趣。

里斯帕爾說：“雙方儘快聚在一起，在巴黎或渥太華會面討論戰略問題，非常重要。我們渴望加強與跨大西洋的聯繫。”她表示，法國和加拿大都深切關注印太地區日益嚴峻的挑戰，尤其是中共政權日益增長的軍事和政治影響力。

法國駐加拿大大使還表示：“我認為加拿大和法國一樣，非常清楚中國是一個競爭對手——它可能是某些問題上的合作夥伴，也可能是軍事或戰略上的威脅。“

她還表示：我相信我們有相同的觀點，即北京想要強加的模式不是我們想要擴展的模式，“她補充說，人權和尊重的必要性國際法和貿易規則，這是兩國領導人的看法。

她還談到，在人權、尊重國際法和貿易規則上，法國和加拿大有相同的觀點，兩國都不會屈服中共強加的模式。

作為回應，特魯多的發言人威爾斯特德（Alex Wellstead）也說，“特魯多總理期待儘早與馬克龍總統坐下來面對面交談。”馬克龍於2018年6月訪問渥太華，在魁北克省夏洛瓦（Charlevoix）舉辦的七國集團領導人峰會之前，與特魯多進行了一對一的會談。