60年前阿爾及利亞人遭屠殺：馬克龍公開承認是共和國不可原諒的罪行

法國總統馬克龍2021年10月17日在巴黎郊區哥隆布貝松橋下，向60年前遭巴黎警方屠殺的阿爾及利亞裔人默哀。馬克龍承認此屠殺是共和國不可原諒的罪行。

法國總統馬克龍今天周六在紀念1961年10月17日阿爾及利亞示威者在巴黎被屠殺60周年的官方儀式時，譴責說這是 "共和國不可原諒的罪行"。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，法國總統馬克龍承認了事實：那晚在巴黎警察局總監莫里斯-帕蓬的領導下犯下的罪行對共和國來說是不可原諒的。愛麗舍宮在紀念儀式後發表聲明做出如上的表態。在60年前阿爾及利亞示威者通過並在此遭到屠殺的一座橋上，法國舉行紀念儀式。60年前的今天，阿爾及利亞示威者在法國境內設置的FLN分部的號召下從附近的楠泰爾棚戶區聚集在這裡。

該聲明是在馬克龍在塞納河畔的貝松橋附近出席了一個儀式後發表的。這是法國總統首次訪問大屠殺現場，據歷史學家估計，大屠殺的死亡人數至少有幾十人，但官方統計只有三人。

在指稱是"罪行 "時，馬克龍在塞納河畔默哀一分鐘並獻上花圈。此舉從而比前總統奧朗德在2012年承認的 "血腥鎮壓 "更進了一步。

據法國總統府的聲明說，"法國清醒地看待其所有的歷史，並認識明確規定的責任。" 愛麗舍宮的官方聲明補充說："法國首先要對自己負責，對所有被阿爾及利亞戰爭及其各方犯下的罪行在肉體和靈魂上造成傷害的人負責。”

1962年阿爾及利亞戰爭結束後出生的法國總統馬克龍與遇難者親屬交談，其中一些人流下了眼淚。

據總統府公告說，那裡發射的是真槍實彈，有屍體被從塞納河中撈出。"愛麗舍宮以此回憶來解釋選擇塞納河畔這個紀念地的原因。根據愛麗舍宮的說法，總統"向所有受害者表示敬意"，這是一場 "長期被壓制、否認或掩蓋的悲劇"。

1961年10月17日，在巴黎組織了一次示威，抗議禁止阿爾及利亞人在晚上8點30分後離家出門。據愛麗舍宮稱，示威者遭到了"野蠻、暴力、血腥"的鎮壓。"近12000名阿爾及利亞人被逮捕，並被轉移到顧拜旦體育場、體育宮和其他地方的監禁分轉中心。除了許多人受傷外，還有幾十人被殺，他們的屍體被扔進塞納河。法國總統府周六說："許多家庭從未找到他們當晚失蹤的親人的遺體。”