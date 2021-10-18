法國駐白俄羅斯大使在明斯克要求下離開白俄羅斯

去年九月剛剛走馬上任地法國駐白俄羅斯大使Nicolas de Bouillane de Lacoste被明斯克當局勒令在10月18日之前離開白俄羅斯，法國大使已在17日返回法國。

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法新社發自明斯克的消息指出，法國駐白俄羅斯大使Nicolas de Bouillane de Lacoste被明斯克當局要求在10月18日之前離開白俄羅斯，法國使館發言人並未解釋白俄羅斯驅逐法國大使的原因，據來自白俄羅斯當地媒體的報道，去年九月上任的法國駐白俄羅斯大使至今未向白俄羅斯總統盧卡申科遞交國書。不過，法國大使在一個視頻聲明中表示去年12月份他向白俄羅斯外交部長遞交了國書複印本，但並未向總統遞交國書。

法國同其他歐盟成員國一樣拒絕承認去年八月白俄羅斯總統選舉的結果，此次選舉在白俄羅斯激發了規模空前的示威活動，美國與歐盟都因此對白俄羅斯採取了一系列的制裁措施。不過，明斯克譴責美國與歐盟操縱引發了白俄羅斯的示威遊行。在俄羅斯的支持下，白俄羅斯近期切斷了與西方的外交往來，今年三月，白俄羅斯驅逐了拉脫維亞大使館所有工作人員，因為拉脫維亞當局在一次冰球錦標賽中懸掛了白俄羅斯反對派的棋子。今年八月，白俄羅斯又取消了對美國駐白俄羅斯大使的確認，拒絕向美國大使Julie Fisher簽發籤證。而去年12月，明斯克曾經接受了美國的大使人選。

去年八月白俄羅斯舉行總統大選之後，白俄羅斯反對派成員或者流亡海外，或者被當局囚禁，上個月明斯克法院將反對派領袖之一瑪麗亞·考勒斯尼考娃（Maria Kolesnikova）判處了11年的監禁。反對黨候選人，西方認為贏得去年選舉的斯維特拉娜·蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana-Tikhanovskaïa）目前則流亡在立陶宛。她呼籲國際社會向明斯克施壓要求舉行新的總統選舉。

另據路透社發自布魯塞爾的消息，今天周一在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議上，拉脫維亞外長呼籲歐盟加強對白俄羅斯的制裁措施，他譴責白俄羅斯向波蘭以及菠蘿的海國家輸送無證件移民。