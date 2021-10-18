法新冠疫情最新24小時41死 住院總病患人數6,468

根據巴黎人報10月18日19點17分最新消息，法國新冠病毒疫情，過去24小時內有 41 人死亡，住院總病患人數達6,468人。

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根據法國公共衛生部的最新報告，法國新冠病患的住院率略有上升，但仍然很低。 另一方面，重症患者的比例每天都在下降一點，重症監護室只有一千多人。

在法國，新冠病毒疫情呈下降趨勢。 但隨着冬天的臨近，情況仍然極其脆弱，因為洛澤爾等一些學校周一在學校重新戴上了口罩，科學家們擔心流感-新冠病毒會雙重流行。

在醫院，住院率略有上升，但仍處於低位。 根據法國公共衛生部的最新報告，周一，全法國新冠病毒住院患者總共有 6,468 名，周日為 6,448 人，上周一為 6,729 人。 在這些患者中，有277 人是在過去 24 小時內入院的。

另一方面，重症患者的比例每天都在下降：重症監護病房新增 67 個病患。，周一有 1,049 人在重症病房接受治療。 前一天是 1052人，7 天前是 1145人。

但這種明顯的下降可能是一種誤導產生的結果。因自上周五開始，病毒檢測如所謂的“舒適”PCR和抗原檢測國家不再給與報銷。

因此感染者可能沒有接受檢測。 因此，與上周相比，病例數只稍微略有增加可能是由於需要付費以來，民眾做病毒測試數量較少的原因。