法國人現最擔憂問題是購買力下降 最新民調結果

根據法國最新民調顯示，在法國民眾擔憂的問題中，購買力現在成為法國人最主要擔憂的問題。

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根據 法國BFMTV全天候新聞電視台委託商業品牌研究顧問事務所Elabe所做的一項民調顯示，購買力問題，是目前法國人現在最關心的話題，這個主題遠遠領先於與移民問題和安全相關的問題。

根據這項民調，購買力的確成為迄今為止最重要的話題。

法國人在總統選舉話題中，購買力成為最重要的問題。 45% 的輿論將其視為優先事項- -比上次於 9 月 21 日至 22 日進行的民調多出了 4 個百分點。

哪些主題將決定法國選民在總統大選中的選擇呢？ 距離大選日期還有6個月，市民們當然會密切關注他們的錢包問題。 該民調研究還指出，民眾對於購買力的關注在4個月當中一直在上升：農村地區增加了 22 個點（佔了55%），大城市地區增加了 5 個點（為39%）。

對於性別平等的擔憂反而排名墊底

雖然一些總統候選人，如艾瑞克.澤沐( Eric Zemmour)等人，他們的大部分演講都集中在安全和移民問題上，但這兩個問題在民調上實際遠遠落後於購買力問題。 對於安全問題，30% 的人將其列入在三個最重要的主題中 - 10% 的人甚至首先提到這問題。 至於移民問題，是由 27% 的公民提出的 -有 9% 的民眾首先會關注這個問題。

法國民眾還有其他的擔憂項目，包括了健康問題，這部分下降了3個點數 (為26%)、環境和生態問題 (為25%)、養老金 (為22%)、就業 (為21%) 以及社會不平等和不公正 (為18%)。

另一方面，民眾認為重要性相對較低的問題有：教育問題 (17%)、恐怖主義威脅 (16%) 和稅收 (13%) 。 社會保護（11%）、公共債務（8%）、性別不平等（6%）、法國在世界上的地位（5%）和住房（4%）等問題似乎也不在民眾認為是至關重要的主題內。