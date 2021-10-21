法國通過改革領養法 參議院向未結婚夫婦開綠燈

法國針對領養孩子法案上進行改革：21日晚間參議院決定向未結婚夫婦開放綠燈。

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法國針對領養孩子法案上進行改革：21日晚間參議院決定向未結婚夫婦開放綠燈。

這項向簽署民事互助協議PACS 和同居夫婦全面採取開放態度，在參議院的委員會中引起了“內容豐富辯論”。

10 月 21 日星期四晚上，右翼多數的參議院在認真修改後廣泛通過了一項旨在“促進和確保通過”的法案。

法國參議院針對領養孩子法案進行改革，21日晚間決定向未結婚夫婦開放綠燈。

法國參議院維持了收養者的最低年齡（也就是28 歲）和同居夫妻共同生活的最短期限（2 年）的現行條件，而眾議院已經降低了這些條件標準（分別為26 歲和1年）。

10 月 21 日星期四，右翼多數的參議院在認真修改後，廣泛通過了一項旨在“促進和確保通過”的法案，其中的旗艦措施是通過針對未婚夫婦收養採取開放態度。去年 11 月國民議會一讀投票，這份由馬克龍的政黨( LREM)的 副手莫妮克·利蒙 (Monique Limon) 提出並得到政府支持的文本，但被參議院的右派 LR政黨的報告員穆里爾·喬達 (Muriel Jourda) 視為“令人失望”，因對他來說，如果“意圖值得稱道” ,“真正的解決方案在別處”。

2019 年，只有 706 個國家機構里的兒童（共 3,248 個）被收養，另外還有 421 名兒童在國外被收養。 據報告員稱，這些數字要與“非常高”的批准數量（超過 10,000 個案件屬正在生效中）的數字來比較。

對於法國負責兒童和家庭事務的國務卿塔格(Adrien Taquet) 來說，文本的措施“允許收養牢固而明確地植根於兒童保護”。獨立政黨人士讓-皮埃爾·德庫爾（獨立人士）說。 ：“這是家庭自由化動態的一部分。”

左派人士也表示歡迎對夫婦全面收養的開放。

現就等眾議院和參議院嘗試就一個共同版本達成一致，否則國民議會將擁有最終決定權。