法國流感疫苗今開打 衛生部鼓勵左右膀臂同時進行的打第3劑新冠疫苗

法國於今天周五(22日)開始啟動一年一度的季節性流感疫苗接種活動，本次流感疫苗的接種是在一個因新冠疫情的特別不確定的背景下進行。費加羅報指出，法國衛生部健康署長記者會中甚至鼓勵接種流感疫苗民眾，同時接種第三劑新冠疫苗：也就是在左右膀臂各注射一針。

廣告 繼續瀏覽後續

政府打算利用這項流感疫苗接種開打來給新冠疫苗接種，注入新的推動力。 而自 9 月初以來，健康情況危險的法國人，已經可以開打第三劑新冠疫苗。

健康部周四記者會指出，2020年以來，“流感病毒傳播很少，（但）並沒有消失”。從本周五開始，如果法國人屬於當局建議接種的健康類別，則可以免費接種季節性流感疫苗。

這些人主要涉及到 65 歲以上的民眾和孕婦，但也包括有患有：哮喘、糖尿病、心力衰竭、以及艾滋病等的病患。還有所有護理人員也包括在優先施打範圍內。法國養老院，周一（18日）起，已開始給院內老人施打流感疫苗。

法國政府今年打算利用流感疫苗的開打來給新冠疫苗加強劑的接種注入新的推動力。而自 9 月初以來，屬於健康情況危險的法國人，已可以開打第三劑新冠疫苗。

法國健康部衛生署長傑羅姆·所羅門說：“然而，“同樣這批人有同時嚴重感染新冠病毒以及嚴重流感的風險。”