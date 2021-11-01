馬克龍向世界空氣污染最嚴重的國家施壓

第26屆聯合國氣候變化大會在蘇格蘭城市格拉斯哥開幕後，法國總統馬克龍發表講話指出，全球貿易協定必須反映出對氣候的承諾。法國總統敦促二氧化碳大排放國提升“凈零”承諾。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍在會議上表示：如果想在關鍵十年保持1.5攝氏度目標的話，大的排放國就需提升國家戰略，這是未來15天的關鍵；這是使我們的目標成為可能的唯一途徑。

法國總統馬克龍還提議了 “四個基本價值觀”：“雄心、團結、信任和透明”。

新一屆聯合國氣候變化大會在英國格拉斯哥開幕，按計畫將持續至11月12日閉幕，約萬人受邀參加。

本次大會包括《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）等多個相關活動，將就《公約》《京都議定書》《巴黎協定》及《公約》附屬機構下的國家自主貢獻、市場機制、適應、資金、技術、透明度、應對措施、能力建設、農業、航空航海減排等近百項議題開展談判磋商，重點圍繞《巴黎協定》實施細則遺留問題、全球氣候目標及雄心力度等氣候治理焦點問題展開對話。

COP26是《巴黎協定》進入實施階段後的首次締約方會議，各方普遍視其為氣候多邊進程關鍵節點。主席國英國還將於COP26期間召開“世界領導人峰會”，聚焦減排雄心、森林和土地利用、科技創新等主題，同時也將圍繞自然、能源、交通等主題舉辦多場邊會活動。

本次會議原計畫於2020年11月舉行，然而由於新冠肺炎疫情的影響，不得不延期一年舉辦。