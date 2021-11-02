法國釋放英國扇貝捕撈船 馬克龍宣布推遲對英貿易制裁

據路透社報道，英國周二表示，法國已經釋放了上周在法國水域扣押的一艘英國扇貝捕撈船，並歡迎法國總統馬克龍決定推遲就捕魚糾紛對英國實施貿易制裁的決定。

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上周三，法國在勒阿弗爾附近的法國水域扣押了一艘名為Cornelis Gert Jan的英國扇貝捕撈船，將英國脫歐後雙方關於漁業的糾紛推向高潮。

當被問及被扣押的船隻是否已被釋放時，英國環境大臣尤斯蒂斯（Eustice）說：“是的。據我所知，那艘船現在已經被釋放了。”

路透社暫時無法聯繫到該船的船主進行評論。船舶追蹤數據顯示該船在勒阿弗爾港口。

此前，法國總統馬克龍周一（11月1日）在英國格拉斯哥第26屆聯合國氣候變化大會期間與英國首相約翰遜會晤，隨後宣布將推遲實施原定於2日對英國漁業和貿易採取的制裁措施，以便雙方協商人員可以研究新辦法，化解他們在英國脫歐後捕魚權方面的爭端。

“這是法國人做出的放棄威脅的決定，” 尤斯蒂斯告訴天空電視台。“我們對此表示歡迎。”

英國政府發言人1日晚間也說，英方對法方的做法表示歡迎，願意繼續就漁業問題進行深入討論，解決法國漁船申請許可問題。

英國負責“脫歐”後英歐經貿合作事務的國務大臣戴維·弗羅斯特4日將同法國官員在巴黎會晤。

英國“脫歐”後，針對法國漁船在英國海域的捕魚權問題，兩國已爭執數月。

法國政府10月27日宣布，如果英國不向更多法國漁船發放捕撈許可，法方將從11月2日起禁止英方漁船進入部分法方港口，並對英方船隻和往返英國的卡車加強檢查。而且，法方正在醞釀第二輪制裁，不排除重新考慮對英方的電力供應。

相關爭端主要涉及的海域位於英吉利海峽西南部海峽群島附近。海峽群島由澤西島、根西島及兩者附屬島嶼組成，是英國屬地，但距離法國更近，供電依靠法國。