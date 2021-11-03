馬克龍設宴“送別”默克爾

默克爾最後訪法

執政16年的德國總理默克爾將告別政壇。11月3日她最後一次正式訪問法國。設宴款待她的法國總統馬克龍選擇了勃艮第這一有古老建築特色的城市博訥（Beaune）。法國總統還向默克爾頒發榮譽軍團大十字勳章，象徵法德堅固的友誼。

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當天17點半，法國總統馬克龍及夫人在博訥（Beaune）市中心迎接來訪的默克爾和她的丈夫約阿希姆·紹爾(Joachim Sauer) 。人群中有人高喊：默克爾你了不起！了不起！有一位長者靠近默克爾說：祝你退休生活幸福！當地人的熱情可見一斑。

隨後他們來到雅典娜書店（Athenaeum )；並參觀了當地重要的一個酒莊伯恩濟貧院（Hospices de Beaune）。1993年，時任法國總統的米特朗就是在伯恩濟貧院和時任德國總理科爾舉行了第63屆法德峰會。

法國總統馬克龍在當地伏舊園城堡（Chateau du Clos de Vougeot）為最後訪法的德國總理默克爾設宴。紅酒煮雞蛋、葡萄乾和松露製作的肉醬、夏洛萊牛肉 、鮮奶酪、勃艮第巧克力成為一套具有當地風味的美食。晚宴選配了2015年勃艮第伯恩丘白葡萄酒和2014年夏維隆酒莊夜喬治一級園紅葡萄酒。主廚是米其林著名廚師沙皮伊( Yohann Chapuis)。

2017年選舉獲勝的馬克龍心高氣盛。馬克龍在索邦大學發表就職演講，沉穩的默克爾並沒有立即回應他。但隨着時間的推移，特別是歐洲面對新冠疫情的挑戰，法國總統和德國總理共同推動了7500億歐元的復蘇基金，為疫情後的經濟復蘇打了基礎。

德國總理默克爾執政16年間經歷了四屆法國總統。依次分別是希拉克、薩科齊、奧朗德、馬克龍。