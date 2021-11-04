法國新冠案例再掀波瀾 周一起39省學校再強制口罩

法國新冠案例再度有增多趨勢。政府宣布，下周一起，39 個省學校校內再次強制戴口罩 。

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新冠感染率的增加導致此前衛生上的放鬆措施再次得收緊；而此前曾經有 79 個地區在教室里免於戴口罩。

法國政府於周三（11 月 3 日）宣布，由於新冠疫情擴散死灰復燃，周一將在 39 個省份的小學再次強制要求學生戴口罩。 這也是工會事先預期到的一項措施，但可能很難被接受。

政府發言人加布里埃爾·阿塔爾（Gabriel Attal）在部長會議結束時宣布：“在那些發病率不幸固定在每 10 萬居民 超過50 人以上的省份”，學童將再次強制戴口罩。 他說：“這涉及到下周一 在39 個此前不再強制要求兒童戴口罩感的省份。”

根據教育部的一項公報指出，這包括了摩澤爾省、瓦茲省及塞納河馬內河省在內的39個省份。（上網時拷貝以上dd’d39個省份法文名）

因為這一新變化， 57 個大都市區和四個海外領土（留尼汪島、瓜德羅普島、馬提尼克島、圭亞那）的學生們現在必須從周一起，再度戴上口罩。

法國政府曾於9月宣布，在連續五天發病率低於每10萬居民50感染案例的受疫情影響最小的省份，將可停止戴口罩。 但老師們不得不繼續佩戴它。

根據教育部的數據，自 9 月中旬以來，因發現新冠病毒案例而關閉的班級數量在萬聖節假期前首次小幅上升，達到 1,246 班，佔全法國班級的 0.24%。按照規定， 小學課堂上若有新冠感染案例會導致關閉。 如果在初中或高中發生感染案例，只有未接種疫苗的接觸病例學生必須自我居家隔離一周。