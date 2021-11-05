法國面臨禽流感“高”風險 飼養農須封鎖限制家禽行動

法國正面臨禽流感的“高”風險，飼養農必須對飼養家禽採取封鎖限制行動措施。目前為止，當局已在阿登省 (Ardennes) 和埃納省(Aisne) 確認了三個受污染的農場。根據當局指出，法國目前處於對禽流感保持高度警惕的狀態。

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禽流感病毒目前正在歐洲強烈傳播之際，根據巴黎人報報道，法國農業和食品部長朱利安·德諾曼迪（Julien Denormandie）宣布，整個領土都處於“高”風險之中，。 農業部周五發布的新聞稿稱，到目前為止，阿登省和埃納省已發現三個受污染的飼養基地。法國農場等的各飼養家禽單位將不得不採取封鎖限制他們的家禽行動。

這種風險水平的增加意味着所有家禽養殖場都將把他們的動物關起來，以避免與可能攜帶禽流感病毒的過境候鳥接觸。 自上周以來，荷蘭也出現了這種情況。 當局採取的另一項相關的預防，亦即將加強運輸條件上的預防措施。

截止目前，歐洲已經發現130起禽流感疫情 因此，必須在飼養農場保護、庇護好家禽（不再採取自由放任家禽活動的露天飼養），禁止聚集鳥類（例如：為了比賽活動），並且不允許在動物園為鳥類強制接種疫苗，可以將它們限制或籠罩在保護網下。這些措施必須伴隨着所有農場的日常監測，並將在傳播風險高的地區採集禽流感病毒樣本。

自 8 月初以來，在歐洲的野生動物或一些農場，特別是北海和波羅的海沿岸，已發現 130 起禽流感病例或感染病竈。