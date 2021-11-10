巴黎恐襲案世紀庭審：奧朗德今要出庭聽證

法國特別巡迴法庭巴黎2015年11月13日恐怖襲擊庭審，今天召喚前總統奧朗德到庭聽證。奧朗德今天周三在高度安全的情況下參加11月13日的巴黎遭恐怖襲擊案審判，奧朗德被一個受害者協會引為證人。

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據法新社今天報道稱，在10日13時前恢復聽證時，這位前國家元首尚未到達巴黎特別巡迴法庭的律師席。他被 "巴黎生命 "協會傳喚，該協會是法庭審判的民事方。

訴訟開始後，辯護律師對包括奧朗德在內的幾位證人的證詞提出質疑。據馬丁-梅欽說："我們只想讓這成為一次審判，僅此而已"，而不是 "紀念儀式和平台"，也不是 "一場表演"。據梅欽說，我今天早上讀到，"這是第一次有總統來巡迴法庭作證"。很好! 但它會為我們做什麼呢？"

梅欽的其他辯護律師同事也對計畫中的專家和政治家的到庭聽證會提出異議，他們堅持說，根據刑事訴訟法，證人必須提供關於 "事實 "或被告的 "個性和道德 "的要素。

辯護防守方並不總是觀點一致。據主要被告的律師之一馬丁-維特斯說，“在薩拉赫-阿卜杜勒的案件中，我們認為聽取奧朗的證詞沒有問題。"

該案自9月8日開庭以來，奧朗德的名字已經在法庭上多次響起。

據該報道，值得注意的是，在巴黎和聖德尼殺害130人的恐怖突擊隊唯一倖存的成員薩拉赫-阿卜杜勒姆在被告席里為2015年11月13日的聖戰主義襲擊辯護，以回應法國及其時任總統的外交政策。據薩拉赫-阿卜杜勒姆在審判的第六天說："奧朗德知道他攻擊敘利亞的伊斯蘭國所承擔的風險。” 這位32歲的恐怖襲擊者還聲稱，11月13日 "針對法國 "和 "平民 "的行為 "沒有任何個人因素"。

在為期五周的受害者聽證會結束時，奧朗德的名字再次被提及，這次是由襲擊巴塔克蘭聖戰者提出的：留在劇院的錄音機記錄了整個襲擊過程，特別是襲擊者的說法。恐怖襲擊這說，"你只能怪你的總統奧朗德，"在法院10月28日播出的這段幾分鐘的錄音中，我們多次聽到兩個鏡頭之間的聲音。

法新社說，薩拉赫-阿卜杜勒姆對弗朗索瓦-奧朗德的態度將是怎麼樣的？民間黨派無疑會對這位前國家元首提出質疑。

在發言中，一些民間團體表示他們需要從當局那裡得到答案，特別是關於在威脅最大的時候沒有能力挫敗法國的大規模襲擊。襲擊事件的倖存者和受害者的親屬也對法國在中東的政策後果提出質疑，一些人在法庭上公開指責法國。

前總統奧朗德在該案審判開始前對法新社說："我知道這些爭議，但這是是民主體制的一部分，要求解釋是受害者家屬的權利。其中一個關鍵問題是 "要給出答案"。這位前國家元首補充說："在那個晚上，所作出的決定，我完全認為它們是適當的，" 奧朗德駁斥了法國方面的任何失敗指責。

據“巴黎生命”協會主席阿瑟-德努沃（Arthur Dénouveaux）解釋說，奧朗德被引用 "因為他在任何時候都在 "襲擊事件之前、期間和之後，因設立了受害者事務國務秘書，並決定 "在敘利亞投入更多的武裝部隊"。

2015年11月13日晚，奧朗德正在法蘭西體育場出席法國與德國的友誼賽，第一名自殺式炸彈襲擊者 在體育場前自爆，迫使國家元首匆忙離開。甚至在襲擊巴塔克蘭劇院之前，聖戰分子在那裡進行了大屠殺並將觀眾扣為人質，奧朗德就在電視上向法國人民發表講話並描述了這種恐怖襲擊情況：指"這是一種恐怖"。那天晚上，奧朗德宣布全國進入緊急狀態。