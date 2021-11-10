法國宇航員佩斯凱將回德國科隆歐洲宇航中心

在 Crew-2 的四名機組人員停留國際空間站長達六個多月後，SpaceX 9日成功將他們從國際空間站接回地球，並為下周將另一組四名機組人員送到國際空間站鋪平了道路。法國宇航員佩斯凱第一個走出“龍”飛船。他在美國休斯敦檢查完身體之後，將先返回德國科隆歐洲宇航中心。在三周內，它將接受一系列科學測試，旨在觀察長期停留在軌道上對人體的影響。然後他將返回法國休整。

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Crew-2 機組人員包括 NASA 宇航員 Shane Kimbrough 和 Megan McArthur、日本宇宙航空研究開發機構 （JAXA）宇航員 Akihiko Hoshide 以及歐洲航天局（ESA）宇航員佩斯凱 Thomas Pesquet。

該小組於 4 月 23 日搭乘 SpaceX 獵鷹 9 號火箭發射到空間站，這是 Crew-2 任務的一部分。他們的飛行也標誌着 SpaceX 第三次將宇航員送入國際空間站，然後將他們安全帶回。

IT之家了解到，這類旅行是 SpaceX 通過 NASA 的商業載人計畫（Commercial Crew Program）簽訂合同的一部分，該計畫要求私營公司運送 NASA 的宇航員和國際合作夥伴往返國際空間站。