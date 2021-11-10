法宣布替年逾65已兩劑疫苗者施打加強劑 采“六個月及五周”通行證原則

法國政府周三（10日）宣布，接種過兩劑新冠疫苗年逾65歲的民眾，接種滿6個月後應接種加強劑，否則再過5周，其先前的疫苗接種通行證將失效。

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就在法國總統馬克龍發表晚間八點新聞聯播電視講話的第二天，政府發言人加布里埃爾·阿塔爾 (Gabriel Attal) 於 周三（10 日）在 France Info 廣播電視台上，向法國民眾提供《售後服務》。 前一天，法國國家元首電視上宣布，65 歲以上的健康通行證有效期將以 12 月 15 日起的第三劑注射為條件。阿塔爾提出了疫苗接種的“激勵邏輯”。

阿塔爾並進一步指出，從 12 月 15 日起，對於之前注射過兩劑疫苗的年長者採取“六個月及五周”的原則。也就是，接種過兩劑新冠疫苗的65歲以上民眾，接種6個月後要，還有5周的時間接種加強劑，否則再過5周，其先前的疫苗接種通行證將失效。

將因此必須接受加強劑。 對於那些最近才接種第二劑疫苗者，也就是接種時間較晚者，他們的健康通行證有效期的推算法也同樣採取這項“六個月及五周”的原則一樣，就是在其第二劑期滿六個月後準備施打第三劑疫苗

根據統計，馬克龍總統發表電視講話後，立即有約10萬民眾電話預約接種第三劑疫苗。

50 歲以上的人，也有資格從“12 月初”就開始接種加強劑疫苗，將可以“在那個時候或之前”預約。 然而，他們的衛生通行證沒有暫停的問題。至於那些有合並症患者，也不會受到有效期的限制問題。

因“出於法律和技術原因”，對於合並症患者，通行證 “過去知道你的年齡，但不知道你的病狀”，阿塔爾解釋並堅持說：“但讓這些人接種加強疫苗非常重要。”