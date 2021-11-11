馬克龍今啟動巴黎和平論壇 賀錦麗出席預示美國回歸國際參與受好評

法國總統馬克龍和美國副總統卡馬拉-哈里斯即賀錦麗今天周四啟動巴黎和平論壇，今年的論壇致力於減少全球鴻溝，其中涉及重要的數碼經濟。新冠病毒疫情"大大擴大了南北鴻溝"，東西方關係也再次變得非常複雜，因此論壇的核心主題是全球鴻溝。

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據法新社今天報道稱，預計約有30位國家元首和政府首腦將出席這個由馬克龍最初發起的第四屆年度活動，該活動將持續到周六，並與周五舉行的利比亞問題國際會議相吻合。

來自撒哈拉以南非洲的幾位國家元首（科特迪瓦、尼日利亞、塞內加爾、利比里亞、博茨瓦納等），以及埃及總統阿卜杜勒-法塔赫-西西和塞爾維亞和科索沃總理都將出席會議。

這個論壇創建於2018年，旨在建立一個世界決策者在巴黎的定期會議，類似於在達沃斯討論經濟問題或在慕尼黑討論安全問題的做法，每年年初的達沃斯與稍後的慕尼黑兩個論壇是非常受歡迎受聚焦的活動。

據巴黎和平論壇總幹事賈斯汀-瓦伊塞Justin Vaïsse解釋說，"論壇目的是提供一個平台，讓各國和其他參與者能夠就氣候、健康、社會和團結經濟以及網絡數字問題等廣泛的主題進行會晤。"

國際組織（世衛組織、國際貨幣基金組織、非洲開發銀行、世界糧食計畫署等）、公司（微軟、谷歌、Youtube等）、非政府組織和基金會（梅琳達-蓋茨、喬治-索羅斯等）的領導人也將參加三天內安排的各種小組討論。

據瓦伊塞說：多邊主義正在掙紮，我們需要所有能夠給我們帶來一點國際協調、一致和在威脅我們所有人的問題上取得進展的力量。他說，從這個角度來看，美國副總統卡馬拉-哈里斯的出席預示着美國在特朗普總統抵制巴黎和平論壇四年後重新參與多邊問題。

據評論，新冠病毒疫情"大大擴大了南北鴻溝"，東西方關係也再次變得非常複雜，因此論壇的核心主題是全球鴻溝。

馬克龍和卡馬拉-哈里斯將於周四17:00（格林尼治標準時間16:00）在Grande Halle de la Villette正式宣布論壇開幕，同時出席的還有尼日利亞總統穆罕默德-布哈里和孟加拉國總理謝赫-哈西娜。

然後，他們將參加一個關於國際數字監管的小組討論，旨在評估與網絡安全、打擊網上恐怖主義和暴力極端主義內容或社交網絡上的虛假信息有關的一系列倡議包括巴黎呼籲、基督城呼籲等。

而人工智能全球夥伴關係（GPAI）將提交一份關於這些技術的 "負責任和道德的使用 "的報告，微軟總裁布拉德-史密斯將出席。

據愛麗舍宮稱，這一夥伴關係彙集了民主國家19個成員（加拿大、日本、美國、歐盟等），並打算擴大到非洲、亞洲和拉丁美洲。

在此之後，馬克龍將主持一次關於保護網上未成年人的閉門會議，會議結束時將發出 "行動呼籲"，並計畫在2022年舉行兩次會議。

打擊誤導信息和監管擾亂低地球軌道的空間碎片垃圾，也將是治理舉措的核心。

無國界記者組織秘書長克里斯托夫-德洛瓦（Christophe Deloire）將於周六主持介紹國際信息與民主觀察，據他批評說，"對民主的破壞相當於IPCC對氣候的破壞"。

在巴黎政治學院國際關係教授貝特朗-巴迪（Bertrand Badie）看來，國際問題的 "日益複雜性和緊迫性 "正在導致這種 "論壇的倍增"，例如在巴黎舉行的論壇或秋季初在諾曼底舉行的和平論壇。他告訴法新社："這需要反思、想象、重塑概念和願景碰撞。