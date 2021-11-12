如何應對中國與俄羅斯：梅郎雄等批馬克龍立場童稚

法蘭西不屈服黨領袖，總統候選人讓-呂克-梅朗雄周五對現任總統馬克龍關於與中國和俄羅斯關係立場批評說是童稚。另一名主權主義者總統候選人尼古拉-杜邦-艾格南也批評馬克龍對俄羅斯外交立場 "幼稚"。

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據法新社說，法蘭西不屈服黨的總統候選人讓-呂克-梅朗雄Jean-Luc Mélenchon周五對馬克龍關於與中國和俄羅斯關係的 "幼稚觀點 "表示遺憾，而主權主義者尼古拉-杜邦-艾格南稱馬克龍 "幼稚"。

梅朗雄在接受《費加羅報》採訪時說："對這俄羅斯與中國兩個大國採取這種緊張關係是荒謬的。” 他被問及俄羅斯和中國沒有參加巴黎和平論壇的問題，而馬克龍和美國副總統卡馬拉-哈里斯於周四啟動了該論壇，這是法國國家元首在外交方面日程特別緊張的一周的一部分。

據這位愛麗舍宮候選人梅郎雄說，"如果他們不在這裡，他們就沒有被邀請。這個論壇表達了馬克龍總統的幼稚願景。"

法國總統馬克龍周五將舉行一系列雙邊會議，並在下午主持一個關於利比亞的國際會議。" 據梅郎雄認為，憑藉盎格魯-撒克遜夥伴體系的魔力，繞過各國，馬克龍將把自己的想法強加給世界...... 但國際關係的原則仍然是並且在未來很長一段時間內是國家與國家之間的聯繫"，據梅郎雄說，"對俄羅斯的制裁毫無意義"。梅郎雄還說，"我不相信俄羅斯或中國具有侵略立場。"

該報道說，在 "歐洲一台 "上，尼古拉-杜邦-艾格南Nicolas Dupont-Aignan呼籲法國 "走出這種好人在一邊、壞人在另一邊的幼稚的外交政策觀"，他並表示歐盟對俄羅斯的制裁是 "不公平的"。

據尼古拉-杜邦-艾格南說："歐洲的未來在於與俄羅斯建立一個偉大的聯盟：俄羅斯有原材料，俄羅斯有自衛的意願，俄羅斯在中東是不可或缺的，我認為法國將受益於“炸毀制裁”（......），與普京找到一個明智的外交關係。

據該報道，大約30位國家元首和政府首腦正在參加第四屆巴黎和平論壇，該論壇將在巴黎持續到周六。