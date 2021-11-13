賀錦麗向巴黎恐襲案地獻花憑弔

美國副總統卡馬拉哈里斯今天結束對法國為期4天的訪問逗留啟程回美國。行前，哈里斯在巴黎憑弔2015年11月13日遭到恐怖襲擊的紀念地敬獻鮮花，並默哀哀思。哈里斯向巴黎編鐘酒館（Carillon）和小康波奇或小柬埔寨（Petit Cambodge）餐廳獻花。離開巴黎前，還購買了法國的廚房餐具，為她的烹烤火雞大餐廚具更新升級。

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據法新社今天報道，美國副總統卡馬拉-哈里斯周六在巴黎Le Carillon酒吧的露台前獻上一束白花，向2015年11月13日巴黎襲擊事件的受害者致敬。

美國副總統在丈夫道格-艾默霍夫（Doug Emhoff）的陪同下，周六結束了對法國的四天訪問。哈里斯在中午12點後不久向卡里翁（Carillon）和小康波奇（Petit Cambodge）餐廳露台上的槍擊事件受害者紀念碑前獻上了花束，並佇立默哀。然後她穿過街道，短暫地進入卡里翁酒吧。

上午早些時候，法國總理讓-卡斯特斯和巴黎市長安妮-伊達爾戈曾憑弔了這兩個地方，他們在聖德尼和首都發生130人死亡的恐怖襲擊事件6年後前來表示哀悼。

據該報道，在前往奧利機場回往華盛頓之前，卡馬拉-哈里斯與她的丈夫在巴黎一家廚具店做了短暫停留，買了一些餐具。哈里斯說，她想用它們做每年11月底在美國慶祝的感恩節--今年是第25個--烹做火雞大菜，與家人一起分享。

哈里斯即賀錦麗說，"我有一個很棒的火雞餡料配方。”她對陪同她的美國記者說："我很高興把這個菜譜分享出去。”美國記者調侃問副總統的丈夫廚藝怎樣，哈里斯說，"他正在學習，" 哈里斯丈夫道格-艾默霍夫幽默地承認，"在幾乎焦味瀰漫滿屋子後，我的手藝才變得更好了。"

據法新社說，在澳大利亞潛艇合同的嚴重危機之後，這位副總統來到巴黎，以推進法美和解。哈里斯說， "這是一次非常有成效的旅行”。她說："我們現在有很多後續工作要做。”

哈里斯在訪問結束時保證，美國和法國之間的夥伴關係 "仍然並將繼續非常強大"，其特點包括她與馬克龍總統會面，並參加了巴黎和平論壇以及利比亞問題國際會議。

9月中旬，美國和澳大利亞對巴黎造成了重大打擊，它們與英國結成了一個被稱為AUKUS的太平洋防務聯盟，華盛頓搞砸了原本澳大利亞答應給法國的巨大潛艇合同。

潛艇事件後，在卡馬拉-哈里斯之前，美國國務卿布林肯和白宮國家安全顧問沙利文曾前往巴黎安撫法國的憤怒。拜登總統還於10月底在羅馬會見了法國總統馬克龍，並承認他的政府 "笨拙地 "處理了這一事件。