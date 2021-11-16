法新冠病毒新增感染率回升至100 以上 九月以來首見

根據法國公共衛生部的每日報告，法國的新冠疫情再次惡化，新冠病毒新增感染率回升至 100 以上，這是自 9 月以來的首次。過去 24 小時內有 70 人因死於新冠病毒。

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目前有7361名新冠病毒患者住院，截止周六晚上，統計有631名病患住院。周日統計有 7111名病患住院。 1,257 名患者在重症監護室接受治療，其中 144 名周一入院。 費加羅報還指出，周日有1210進入重症病房，發現 3,241 例新增病例。

根據法國公共衛生部門的數據，在過去 7 天內，新冠病毒新增病例已確定為每 100,000 名居民出現 100.2 個病例。 這是自9月以來的首次。 相比之下，10 月 15 日，該比率為 48.8個病例， 10 月 30 日為 61.2病例。 因此在法國，新冠病毒流通量在一個月內翻了一番。

面對新冠病毒新增感染率的激增情況，法國周一在其領土上恢復了小學強制戴口罩的規定，並加強了與比利時的邊境管制。 根據周日公布的官方數據，在過去的 7 天里，新冠病毒新增病例數平均每天超過 10,000 例。

法國總統馬克龍的總理克里斯托夫·卡斯塔納 (Christophe Castaner) 表示，即使“所有假設都擺在桌面上”，執政黨“不希望”如同奧地利等的歐洲國家近日採取的做法：重新管制封鎖，對那些未接種新冠疫苗的法國人採取限足令。