法國第5波新冠疫情可能自10 月中旬就存在

法國科學委員會主席讓-弗朗索瓦·德爾弗萊西（Jean-François Delfraissy）確認指出，第五波新冠病毒流行“抵達法國了”。 11 月 17 日星期三，德爾弗萊西在法國新聞台France Inter說： “第五波新冠疫情的擴散明顯加速。”

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法國科學委員會主席讓-弗朗索瓦·德爾弗萊西，他 說，“第五波疫情現在到法國了，根據我們法國的疫苗接種水平，法國是個新冠防疫模範生，和西班牙和意大利一樣，但是第五波疫情抵達法國了。”他補充道。 迄今為止，74.9% 的法國人已經接種了兩劑疫苗，但這似乎不足以保證帶來集體免疫的效果。

德爾弗萊西周三在這家法國新聞台節目上說：“第五波新冠疫情的擴散明顯加速。”

這名科學委員會主席觀察指出，“我們正處於病毒傳播更快的冬季階段，人們更多地會待在室內。 兩種差異是，疫苗與 Delta 變體，後者傳播的更快。”

他還說，“而且我們遇上 Delta 變種病毒，這是一種極其容易傳播的變體。 我認為我們對它還沒有充分的了解。 包括在醫療領域內，它更加具有傳播性。”

這位法國科學委員會主席認為，“那些預測顯示，我們可能會在 12 月初碰上，每天新增 1000個、1200個、1400 個不等的新冠病患住院治療病例。”，他還說：。在充分使用所有的工具下，我們可能有能力應對這第五波疫情。 也就是要讓那些未接種者接受疫苗注射、施打第三劑，以及大家要採取防疫措施及保護動作，以及實施健康通行證的應用”。

他指出，對於科學家來說，疫苗效果遠非失敗，但“你必須知道如何使用它們”，因為“它們在五到六個月後會失去部分的效力，因此需要打第三劑”和“保護力及防止感染和傳播的能力相對較少”。 我知道公眾很難理解這點，因為通常來說，疫苗是有保護力防止病毒散播的。”