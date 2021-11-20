法國共和黨5位總統競選者今開黨內辯論會

法國共和黨競爭該黨總統提名的五位候選人周六在共和黨全國委員會開會，在指定候選人的大會召開前十天為他們各自的競選方案辯護。

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法新社今天報道稱，據共和黨一位人士說，這是一個很好的方式，了解對方，並從對方的經驗中學習。

米歇爾-巴尼耶、澤維爾-貝特朗、瓦萊里-佩克雷斯、菲利普-尤文和埃里克-西奧蒂依次發言，在簡短的發言後，與彙集了民選代表和地方官員的該黨全國理事會進行了問答式交流。

據共和黨的二號人物安妮-吉納瓦德說，這是一項與電視辯論截然不同但又相輔相成，因為候選人將於周日晚上在Cnews電視台進行第三次電視辯論。而這次會議確實會讓其它忽略的議題得以鋪展解釋。據安妮-吉納瓦德認為，不談健康、文化或教育多可惜啊，在這些方面，我們有話要說，而前兩次辯論主要集中在政府方面，提及購買力問題。

據共和黨黨主席克里斯蒂安-雅各布承諾，將本着傾聽和尊重的精神進行辯論。

在定於12月1日至4日舉行的第一輪大會前十天，克里斯蒂安-雅各布嘲笑說："今天，是所有其他人在追着共和黨的日曆跑"，他暗指極右論戰者埃里克-澤莫爾，他將於12月5日在巴黎舉行競選宣傳大會，以及即將任期屆滿的總統馬克龍應當在12月初宣布他是否競選連任。