黃背心今慶3周年 巴黎氣勢冷降或只數百之眾

黃背心今天在巴黎再次示威遊行。巴黎警方報告，拘捕了兩名“黃背心”，他們被指控侮辱公職人員。在他們鼓動遊行的小麵包運貨車，貼有侮辱馬克龍，拜登以及巴黎警察總監拉勒曼的粗魯漫畫。巴黎警察總監對此提告。

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據法新社今天報道說，巴黎 "黃馬甲 "今天周六集會上有兩個人被捕並被拘留，原因是一輛麵包車上有一幅被認為很過分的圖畫，上面有馬克龍、警察局局長和美國總統拜登。

據警方說：案主是車主和司機。警方補充說，巴黎警察總監Didier Lallement決定提出告訴。法新社聯繫了巴黎檢察官辦公室，該辦公室證實，這兩人被拘留是對侮辱公職人員罪行調查的一部分。

涉案的侮辱漫畫塗鴉上有暗指執政黨“共和國前進黨”， "La sodomie en marche"（行進中的雞姦）字樣，背景是法國國旗和綿羊，並顯示美國總統拜登在操縱法國總統馬克龍，而巴黎警察總監像個木偶。

這幅漫畫是貼在麵包車一側，這是一輛粉紅色的食品車，經常出現在 "黃背心 "的集會上，該集會今天周六慶祝其三周年。

據法新社報道稱，中午時分，在首都東部的貝爾西（Bercy），車該已消失，這裡是聚集了約有幾百人的巴黎遊行的起點。