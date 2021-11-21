法國記者：中國在彭帥失蹤事件上辦了件大蠢事

曾駐中國多年法國記者哈斯基11月21日接受了法國國內電台(France Info)記者的採訪。哈斯基表示：讓阻礙政權的人“失蹤”這是常用的手法，彭帥就是一個很好的實例。法國記者認為，彭帥事件發展至今，如果接下來幾個星期還是毫無動作的話，就會出現對北京冬奧的政治抵制。

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法國國內新聞電台記者問：周六晚發布的彭帥出現的照片和視頻有多少可信度？

哈斯基(Pierre Haski)： 可以說她表面看上去安然無恙。可以表明她還活着，但這不能表明她有自由。我們可以很清楚地看到，不是彭帥在說話；不是她要去參加什麼活動，北京當局在演戲。是誰在向外界釋放彭帥的視頻呢？是胡錫進。胡錫進是中國對外宣傳機構《環球時報》的總編。胡錫進多年來一直用英文發推文。所以視頻的可信度非常非常低。

法國國內新聞電台記者問：中國政府是否很尷尬？

哈斯基：當然，絕對很尷尬。這表明，與中國經常發生的情況一樣，鎮壓機構會自行採取行動，無需擔心其他因素。處理彭帥事件上，中國辦了一件大蠢事。中國慣用將那些被懷疑或在政治或社會上令政府尷尬的人“被失蹤”。阿里巴巴的老闆馬雲就曾被失蹤三個月。而“我也是”#MeToo女權運動是全球性的。北京當局沒有意識到這位網球名將被失蹤涉及面會這麼廣。彭帥的被失蹤涉及到一位全世界運動員都會關注的網球冠軍。彭帥的微博內容打破了禁忌，牽扯到一個政治局常委，也就是一直到2018年中國最有權勢的人之一，他曾中國政治體制中不可觸碰的高官。

法國國內新聞電台記者問：彭帥自己會不會躲避起來？

哈斯基：這絕對不可能。發生在彭帥身上的事情是非常普遍的做法。當一個人“犯忌”了，會被退出公眾生活。通常這個人會被關押在警察看守的旅館裡，以供審訊、調查或等待上面處理他的指令。做好了怎麼處置他的打算之後，這個人在幾個月後會再次出現，也許這個人永遠也不會再出現。因為他們中有些人會直接從被失蹤的狀態轉入封閉式的審判。而審判也沒有任何證據，不透明，他也會毫無徵兆地被消失。

法國國內新聞電台記者問：您怎麼看西方多國的“大動員”？

哈斯基：與以往不同的是，不僅僅是體育界表達了對彭帥現狀的擔憂；世界女子網球協會主席史蒂夫·西蒙（Steve Simon）威脅要抵制在中國的賽事。世界女子網球協會每年在中國舉辦九場比賽，這是一項收入來源。中國是一個市場，包括在運動領域。我們不能忘記，還有不到三個月的時間，北京就要舉辦冬奧會了。這是一個非常重要的政治利害因素。因為在這件事之前，在國際緊張局勢的背景下，已經有傳言反對奧運會的政治抵制，也就是說只會有運動員參賽，西方不會派政治代表，也就是說不會有法國、英國或美國的部長。如果接下來幾個星期彭帥被失蹤事件沒有發生其他重要進展，接下來的幾周就會出現對奧運會的政治抵制。當然地球是不會停止運轉的，但這將給尷尬增添另一個尷尬。這預示着中國與西方世界其他國家之間又多了一個冷戰的跡象。