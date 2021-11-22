瓜德羅普疫情抗議飆升 成為大選爭議點 馬克龍呼籲理性平息

法國總統馬克龍周一前往亞眠視察訪問，被問及瓜德羅普局勢，馬克龍藉機向陷入城市暴力的瓜德羅普島保證，面對疫情非常具有爆炸性的局勢，全國將團結一致，並呼籲不要向謊言和操縱投降。越來越多跡象表明，瓜德羅普疫情示威話題，已經成為法國總統大選聚焦。

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馬克龍今天在訪問索姆亞眠（Somme）期間保證，儘管有極少數人的反對，但在瓜德羅普，對疫苗接種的支持越來越多，而且非常積極。據馬克龍說，"我們不能利用法國男男女女的健康來發動政治鬥爭"，"公共秩序必須得到維護"。

瓜德羅普被一場抗議醫護人員被強制接種疫苗的運動所震撼，這場運動演變成一場以眾多暴力行為為標誌的社會危機。

馬克龍警告說：瓜德羅普陷入爆炸性局勢，但他保證說："政府已經動員起來了"，並指出法國海外部部長塞巴斯蒂安-勒科努（Sébastien Lecornu）和內政部部長傑拉爾德-達爾馬寧（Gérald Darmanin）"周六親自帶領危機小組"，與在現場代表政府的省長直接聯繫。

馬克龍重申，全國要上下團結一致，並說必要時在瓜德羅普部署更多的支持、資源、設備和醫院床位。

馬克龍還對瓜德羅普島的民眾已經逐漸和越來越多地接受了疫苗接種表示歡迎，他說他很高興他們像我們所有的海外領土一樣，明白疫苗是一個解決方案，馬克龍並要求恢復公共秩序的平靜和對所有人的尊重。

據法新社說，法國政府希望儘快平息瓜德羅普的局勢。面對反對健康證和醫護人員強制接種疫苗的抗議並迅速演變成城市暴力，政府做出快速而堅定的反應：實行宵禁，從法國大都市派出200名警察和憲兵增援，包括50名GIGN和Raid成員，總理讓-卡斯泰Jean Castex與當地民選官員定於周一晚在馬提翁舉行會議。

在總統選舉前夕，當局正在密切關注一場具有多種原因的社會危機。周一，馬克龍在亞眠之行的間隙講話就強調，局勢 "非常具有爆炸性"，"與一個非常局部性的背景有關"，與 "歷史上的緊張關係 "有關，但也與 "某些試圖利用這種背景和焦慮的利益集團 "有關，馬克龍向瓜德羅普保證國家的 "團結"。

法國大多數民眾要求立即停止暴力並尊重法律，要求把恢復共和國秩序作為任何談判的前提條件。

據國民議會中執政黨LREM的議員小組主席Aurore Bergé在法國2台強調，"談判不能在混亂之中進行"，因此必須首先是有共和國的秩序。 據Aurore Bergé在法國2台強調， "瓜德羅普島是法國領土，所以那裡必須適用法國同樣的法律，即護理人員有疫苗接種義務。"

右派歡迎派遣警察增援部隊。據LR提名的候選人Xavier Bertrand說，有必要採取安全措施，暴亂、某些麻煩製造者（......）、路障、搶劫與健康理由脫節。Xavier Bertrand說，應當加強與當選民選代表對話，但要在當地現場進行。他在法國國內電台批評說，他對海外部長塞巴斯蒂安-萊科努（Sébastien Lecornu）沒有前往瓜德羅普感到遺憾。

右派他的競爭者瓦萊麗-佩克雷澤強調，需要依靠當地的民選代表與官員來說服接種疫苗的健康方案。"她在Cnews上說，單靠總統發話是行不通的，我們必須依靠當地一級的信任力量。

極右的RN候選人瑪麗娜-勒龐當然在周六呼籲 "恢復秩序"，但也要 "傾聽我們瓜德羅普同胞的憤怒"，因為 "健康證是壓垮駱駝的那根稻草"。

據法國國家統計局發言人塞巴斯蒂安-切努（Sébastien Chenu）周一在RFI上說："一旦秩序恢復，將有必要解決我們海外同胞面臨的基本問題 "和他們的 "被拋棄感"。

法新社說，瓜德羅普危機的社會根源也在左派政黨里獲得強調。

據法蘭西不屈服黨LFI第二號人物阿德里安-誇特南斯問道，"當三分之一的瓜德羅普居民甚至不再有自來水時，什麼是'共和秩序'？" 阿德里安-誇特南斯在推特上對奧羅爾-貝爾熱說："夠了！不想再聽到用'共和字眼'來為鎮壓辯護說辭。

在綠黨中，總統候選人Yannick Jadot周日在LCI上認為 "國家派遣力量恢復瓜德羅普島的和平是正常的"。但他也指出了本屆政府的責任以及比這更久遠的國家行政責任"，國家幾十年來忽略了這些地區，造成公共服務滯後社會狀況，與我們法國大都市的要求相距甚遠。

不過，一系列辯論中的新爭議是：Yannick Jadot對派遣警察增援的支持，引來法蘭西不屈服黨LFI總統候選人梅朗雄的憤怒，他在Twitter上說他 "完全不同意Yannick Jadot的立場"。梅郎雄批評說，政府應當對一個多月的示威活動，當地局勢危急負責。政府不僅不對話，反而暫停未接種疫苗的護理人員工資。更有甚者，政府還派出警察部隊和應急特種部隊，所發出的信號是可憎的。

社會黨方面，面對瓜德羅普越來越嚴重的暴力局勢，PS候選人Anne Hidalgo周日在TF1節目中呼籲 "恢復對話"。