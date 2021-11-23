愛因斯坦相對論手稿拍賣價值高達1160萬歐元

23日，理論物理學家阿爾伯特·愛因斯坦的一份罕見手稿在法國巴黎拍賣，以1160萬歐元成交。這份手稿包含愛因斯坦的關鍵成就——相對論的準備工作

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這份54頁的文件是愛因斯坦和他的同事兼知己、瑞士工程師米歇爾·貝索於1913年至1914年期間在瑞士手寫的。愛因斯坦於1955 年去世，享年76歲，被認為是有史以來最偉大的物理學家之一，其“相對論”對物理領域產生重大影響。

2018年，愛因斯坦“上帝之信”手稿拍賣金額在240萬歐元；愛因斯坦（Albert Einstein）在九十五年前寫有談論快樂的兩張親筆字條，2017年在以色列耶路撒冷拍賣，以139萬美元成交，遠遠超出預期成交價。