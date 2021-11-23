瓜德羅普示威暴力升級 傳警員遭槍擊 官方稱遺憾

法國海外部長塞巴斯蒂安-勒科努對周二法屬西印度群島瓜德羅普島發生的槍擊警察事件表示遺憾，瓜德羅普正處於反對強制接種新冠疫苗的抗議活動中。但部長說襲警暴力與社會運動無關。

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據法新社今天報道稱，法國海外部長塞巴斯蒂安-勒科努對周二法屬西印度群島瓜德羅普島發生的槍擊警察事件表示遺憾，他說，暴力與社會運動無關。

根據官方消息，在瓜德羅普布防的警方遭到槍彈襲擊。具體情況細節以及傷亡情況也沒有細節報告。

該部長今天早上在接受一個公共頻道採訪時說：“在我講話時，這不是一個城市暴力問題，但不幸的是，在過去幾個小時里，我們有警察遭到槍擊，特別是在瓜德羅普皮特角。”

該部長稱，我們可以看到，我們面對的不是一個健康議題和社會問題，我們面對的是幫派，我們面對的是暴徒，我們面對的是那些不幸地已經被警察或司法系統所記案在冊的人，他們利用這場危機以暴力來表達自己，對此，政府的反應是不猶豫的，是明確的，是堅定的：派出刑警隊和特別警隊GIGN這兩支特別干預部隊。

據萊科努稱，瓜德羅普87%的衛生工作者和43%的消防員都接種了疫苗。

瓜德羅普當地今天應當解除宵禁措施，即從傍晚18點至凌晨5點。是否延長宵禁，目前沒有進一步消息。