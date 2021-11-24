法企業盼能避采嚴封措施來應對第5波新冠疫情

法國企業希望能通過避免採取嚴格封鎖措施來應對第五波新冠疫情的大流行。法國政府日前譴責出現防疫警惕的放鬆現象，並警告需要“重新動員”尊重預防病毒擴散的戴口罩、正確保持社交距離、勤洗手、避免群聚等的各種防疫措施。

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法國的疫情現況雖然尚未到真正需要拉警報的時候，但情況仍令人擔憂。 面對最近幾周觀察到的新冠感染案例的激增，政府越來越多地呼籲，俾能提醒各企業，需要“重新動員”尊重預防病毒擴散的保持社交距等的措施以及務必要戴好口罩，以應對第五波的新冠病毒疫情。

勞工部長伊麗莎白·博恩 (Elisabeth Borne) 周一警告說，在不久的將來，為了避免“更嚴格的限制措施”確實有必要。 那麼甚至可能會需要重新擰緊螺絲並採取廣泛的居家遠程辦公嗎？大家質疑。

目前來說，趨勢並非朝這個方向發展：行政部門希望能維持現行規則，要麼最多執行健康協議規定，並希望依靠社會對話，就該問題建立一個精確的框架。

但是，如果情況惡化，不能排除在接下來的幾周內採取嚴格的應對措施，為什麼不，在可能的情況下實施幾天的居家遠程工作。近日，衛生部長肯定的說， “我們還沒有走到這一地步，但這是我們在必要時可以動員採取的一部分措施”，

法國科學委員會,負責人德爾弗萊西教授 （Delfraissy ）上周在法國新聞電視台 France Inter 已就這個措施方向評論道：科學委員會已經在做了，而不僅僅是考慮而已。“這是一個取決於國家和企業之間對話的決定，但在這個階段很有可能就會優化廣泛採取居家遠程辦公的防疫措施”。

在工會方面，所唱的調子音樂也幾乎沒有不同不。 CFDT 全國 總書記Catherine Pinchaut 說： “考慮到這種特殊的健康狀況，大多數企業都統一重新談判並更新這些考慮到這種例外衛生狀況所制定的協議。 因此，他們有提出適應的方式。 回到 100% 居家遠程辦公是沒有意義的。”

但就目前而言，在法國的企業中，現在是提高認識並提醒人們注意有正確防疫舉止措施的時候了。 由於勞工部長博恩 已提出警告說，該部會將加強對健康協議的控制，因此這帶來了輕微的壓力。 因為經過一年半的疫情危機後，大家的疲倦感可能導致警惕性的下降。