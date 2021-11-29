菲永吃“空餉案”：實刑一年戴電子手環在家執行

法國前總理弗朗索瓦·菲永（ François Fillon ）吃“空餉”案11月29日最終宣判，菲永被判處有期徒刑5年，實刑1年，並罰款37.5萬歐元。菲永屬於獄外期間服刑人員要佩戴“電子手環” 。

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今年3月，法國國家金融檢察院向巴黎輕罪法庭提起訴訟，指控菲永在1998年至2013年期間為妻子佩妮洛普·菲永在國民議會安排虛假議員助理工作職務，以獲取不當收入和侵吞企業資產。

巴黎輕罪法庭隨後宣布判處菲永有期徒刑五年，服刑1年，同時剝奪十年被選舉權。菲永的妻子佩妮洛普·菲永曾被判處三年徒刑，緩期執行。捲入菲永夫婦“空餉案”的另一名被告、前議員馬克·茹洛（ Marc Joulaud）同樣獲刑三年，緩期執行，同時剝奪被選舉權五年。

此外，菲永夫婦分別被判處37.5萬歐元的罰金，馬克·茹洛被判處2萬歐元罰金。三名被告還需返還佩妮洛普領取的不正當收入共計108萬歐元。三名被告的辯護律師隨後表示將會上訴。

弗朗索瓦·菲永1981年當選議員，並曾於2007年至2012年間擔任法國政府總理。2017年法國大選期間，作為右翼共和黨有力候選人的菲永被政治諷刺周報《鴨鳴報》爆料，曾為妻子安排虛假職務領取報酬，其民意支持率隨後暴跌並最終敗選。2017年3月，負責金融反腐敗調查的法國國家金融檢察院對此立案調查，並在今年3月對菲永夫婦等三人提起訴訟。