路易威登首位非裔藝術總監阿布洛英年早逝 年僅41歲

法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）首位非裔創意男裝藝術總監、高端街頭服飾品牌 Off-White™ 創始人兼主理人阿布洛（Virgil Abloh）因患癌症於28日辭世，享年41歲。消息一出震撼時尚界，LV 集團總裁貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）對這一噩耗感到錯愕與震驚，稱他是一名 “優秀且有遠見的設計師，更具有美麗的靈魂與智慧。”

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法國奢侈品製造商酩悅‧軒尼詩-路易‧威登集團（Louis Vuitton Moët Hennessy）和阿布洛自己在意大利米蘭創立的時尚品牌 Off-White 星期天宣布了美國頂尖時尚設計師阿布洛的死訊。阿布洛生前為法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）男裝設計師、高端街頭服飾品牌 Off-White™ 創始人兼主理人。

LV 集團總裁貝爾納·阿爾諾於當天發表聲明說：“對於這起令人錯愕的消息，我們深感震驚。阿布洛不僅是天賦異稟、有遠見的設計師，更是具備高尚情操與卓越智慧的男人。”

阿布洛的家人也在他的 Instagram 賬戶上發表聲明說：“我們極為沉痛地宣布，我們深愛的阿布洛去世了”。他的家人在這份訃告中稱他是“一位非常慈愛的父親、丈夫、兒子、兄弟和朋友。”

“2年多來，維吉爾（阿布洛）勇敢地對抗一種罕見的侵襲性癌症，即心臟血管肉瘤。自2019年確診以來，他選擇私下承受抗癌之路，接受過無數次極具挑戰性的治療，同時執掌幾間橫跨時尚、藝術與文化的重要機構。”

“即便經歷了這一切，他的職業道德、無限的好奇心和樂觀主義卻從未動搖過”，他的家人在訃告中表示，阿布洛對 ”藝術能夠激發下一代人的力量” 深信不疑。

阿布洛官方 Instagram 亦同時發表相關消息，他因罹患一種極為罕見癌症而逝世。而他早已默默低調抗癌好一陣子，但因主理路易威登與Off-White兩個牌子，加上各界跨界聯名與膠囊系列的發表，巨大的工作壓力讓人相當吃不消，也讓他在41歲值壯年之際驟逝，為時尚圈留下遺憾。

阿布洛身後留下妻子珊儂（Shannon Abloh）、女兒蘿薇（Lowe）和兒子葛雷（Grey）以及姊妹愛德溫納（Edwina）和雙親尼依（Nee）及尤妮絲（Eunice）。

法新社報導稱，阿布洛的雙親為加納移民，他的母親是位裁縫，教他縫紉，沒有受過正式的時裝設計培訓。他曾在美國伊利諾理工學院（Illinois Institute of Technology）攻讀建築學，但他的設計理念引起一位美國饒舌歌手、音樂製作人、詞曲作家和歌手坎耶‧韋斯特（Kanye West）的注意，2007年被網羅擔任坎耶個人創意總監後，阿布洛的職涯便出現令人驚訝的轉折。

法新社稱，老字號時尚品牌 LV 積極渴望吸引較年輕客群，開創高級街頭服飾潮流的 LV 前男裝藝術總監金瓊斯（Kim Jones）出走後，阿布洛顯然成為了接班人。

2018年，他成為路易威登歷史上第一位男裝黑人藝術總監後，就頗受市場認同。有潮流精品底子文化的他擅長聯名作品與文化操作。LV自他接手後銷量與聲勢雙雙爆漲，更打進不少過去潮流玩家的文化圈，是近幾年精品潮流化的重要推手之一。美國《時代》（Time）周刊還將他評選為2018年全球百名最具影響力的人物之一。

不僅如此，2021年7月，路易威登母公司、LVMH集團宣布控股 Off-White™ 隸屬公司。隨之而來的是阿布洛在LVMH集團內部角色的變化。LVMH集團為他創造了一個全新的職位——“首席顛覆官”（Chief Disruption Officer），允許他與該集團旗下涵蓋高檔紅酒到珠寶腕錶的75個品牌合作，助力品牌形象和傳播更加多元化。這也讓阿布洛一躍成為全球奢侈品行業最有影響力的非洲裔領袖。

阿布洛的成就不單是顛覆了傳統以歐美人士為主導的時尚行業的局面，讓非洲裔設計師和從業者前所未有的成績和高度，更是開闢了一條全新的成功道路，而不是追隨時尚業傳統的成功路徑。

在進入路易威登之前，阿布洛創辦和主理的高端街頭服飾品牌 Off-White 已經獲得了成功，並成為現象級的潮流品牌。2013年創辦 Off-White 之時，阿布洛將品牌定位為一個創意平台，而其創意輸出的主要媒介為時裝，並融合了街頭服飾、奢侈品、藝術、音樂和旅遊等多重元素。

在此後的五年間，Off-White 品牌迅速發展，產品線從男裝拓展至女裝，有拓展至家居領域，品牌男女系列還進入巴黎時裝周日程進行走秀。Off-White 還與 NIKE、Jimmy Choo 等多個知名品牌跨界合作推出聯名系列，進一步擴大行業影響力。很快，Off-White 進入日本等海外市場。

阿布洛曾多次在公開場合表示，“我所做的一切都是為了17歲時候的我。”