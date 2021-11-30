法國議會決議支持台灣參與重要國際組織

法國國民議會周一通過一項決議，贊成台灣參與數個重要國際組織的工作，首先是世衛組織。中國對此持反對立場。

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據法新社報道稱，支持台灣參與國際組織和多邊合作論壇組織的工作 "的議案以39票對2票獲得通過。這一議案與法國參議院今年5月6日通過的另一項決議案相似，法國參議院的決議案曾引起中國不滿。

法國國民議會這項不具約束力的跨黨派決議，支持法國繼續採取外交步驟，支持台灣參與國際組織的工作，特別是世衛組織。這個議案強調了台灣對新冠病毒疫情的管理模式獲得成功和讚譽，並對台灣被排除在國際組織之外，以及台灣經驗不能為所有人共享感到遺憾。

法新社說，此決議案如同也在北京花園裡的扔下另一塊石頭，因為該決議強調，"台灣已經發展了一個具有積極多元化和充滿活力的民主政治制度，台灣人權得到延伸，建立了基於其人民所重視的價值之上的民主文化"。決議案還說，台灣處於一個地緣戰略高度緊張地區的中心，"在世界舞台上一貫表現出和平、建設性和合作的態度"。

該決議還呼籲擴大台灣對其他國際合作機構的參與，如ICAO（國際民用航空組織）、國際刑警組織和UNFCCC（聯合國氣候變化框架公約）。

據該報道，決議案由來自多數派和反對派的近200名議員簽署，包括LREM團體的主席Christophe Castaner、LR Damien Abad、MoDem Patrick Mignola、PS Valérie Rabault、Agir Olivier Becht、UDI Jean-Christophe Lagarde和Libertés et Territoires的 Bertrand Pancher。

據該報道，法國共產黨和法蘭西不屈服黨沒有簽署該議案。

法蘭西不屈服黨的領導人梅朗雄說，在美國 "試圖製造冷戰氣氛 "的地區，"我們的加劇緊張局勢的做法將會是一無所獲"。

該決議案由大會有關台灣經濟發展問題的國際研究小組主席弗朗索瓦-德魯吉（LREM）起草，他稱讚台灣是 "亞洲乃至世界上最成功的民主之一"。

法國外交國務秘書Jean-Baptiste Lemoyne確認，法國支持台灣參與世界衛生組織和其他組織的工作。但他說，如果 "國際組織允許台灣參與並且台灣參與符合國際合作的利益。

在法國參議院決議投票後，中國強烈反對以阿蘭-理查德（RDPI集團，LREM多數派）為首的法國參議員代表團在10月初訪問台灣。

法新社說，北京認為台灣是其省份之一，必要時註定要通過武力，但自1949年共產黨在中國大陸取得勝利以來，台灣一直是自行執政。近期北京尤其正在做出巨大努力並施加壓力，以使台北在國際舞台上處於孤立狀態。法國在1964年與台灣斷交，並外交承認了北京的政權。該決議暗示了這一點，稱其在這一點上 "不質疑法國的一貫立場"。