法屬新喀里多尼亞公投在即 有議員警告應防中國背後影響

在新喀里多尼亞第三次獨立公投前夕，以及所羅門群島因中台競爭危機而受到震動之際，法國中間派議員菲利普-戈麥斯周二對南太平洋的 "中國妖術影響 "發出警告。

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據法新社今天發自努美阿的報道說，新喀里多尼亞第二選區（Calédonie ensemble, UDI）的議員菲利普-戈麥斯告訴法新社：“中國已經逐漸編織建立了它的影響網絡，很明顯，中國影響現在已經遍布美拉尼西亞弧形地帶。”

據菲利普-戈麥斯說，在公投要獨立的情況下，既然其他國家都沒能做到，我們就怎麼會更聰明或更賢明地能抵抗“中國的食人魔力”呢？ 菲利普-戈麥斯指出，"台灣被定位為中國影響的矩陣"，這一點從索羅門群島的危機中可以看出。

所羅門群島距離新喀里多尼亞1300公里，正處於暴亂之中，已造成3人死亡，暴亂是由反對政府在2019年決定將其外交承認從台灣轉而承認中國所引發的。

據菲利普-戈麥斯Gomès說，中國正在密切關注新喀里多尼亞發生的事情，特別是因為新喀里多尼亞擁有近150萬平方公里的專屬經濟區和世界四分之一的鎳資源。

據該報道稱，當其他美拉尼西亞的國家（巴布亞新幾內亞、斐濟、所羅門群島和瓦努阿圖）屈服於北京的呼風喚雨時，法國議會外交委員會成員菲利普-戈麥斯認為，"新喀里多尼亞能得到保護的唯一途徑就是繼續留在法國。

新喀里多尼亞已經在2018年11月4日和2020年10月4日舉行了兩次關於獨立的公民投票，並由親法國的一方贏得（56.7%和53.3%的投票）。然而，兩年來，忠於法國的選民和獨立派之間的差距幾乎減半，從18,535票降至9,970票。

主張分離並獨立的卡納克民陣以新冠肺炎病毒危機為由，呼籲不參加12月12日的投票，他們希望將投票時間推遲到2022年再舉行。

據菲利普-戈麥斯分析認為，“在獨立派（卡納克民陣）中，全國獨立聯盟（UNI）所體現的趨勢，主張只與法國或該地區的國家建立夥伴關係，而喀里多尼亞聯盟（UC）的趨勢在我看來，說更傾向於倒向中國。”