澤莫爾撕開懸念大幕：宣布競選總統

經過幾個月的懸念，充滿硝煙味的極右論戰者埃里克-澤莫爾鄭重宣布參加總統選舉，澤莫爾說要 "拯救 "法國，澤莫爾還說法國正因移民和全球化而 "消失"。

廣告 繼續瀏覽後續

澤莫爾今天宣布競選法國總統，總統選舉明年投票。澤莫爾以驚人言論引發關注。據法新社今天報道說，澤莫爾宣布競選時說 "現在已經不是改革法國的時候了，而是拯救法國的時候。這就是我決定競選總統的原因。"

這位前記者在他的Youtube頻道上播放的視頻講話中宣布這一決定，澤莫爾所引用的話，來自前總統戴高樂。澤莫爾的視頻宣傳還穿插了法國城市受暴力攻擊的圖像。

澤莫爾說，"你得到的印象是，你不再是在你所熟悉的國家，"澤莫爾告訴數以萬計的人，他們應該在中午（格林尼治標準時間上午11點）收聽他的講話，聽他朗誦法國歷史和文化中的關鍵人物，聖女貞德、戴高樂、帕斯卡爾、笛卡爾、莫里哀....

澤莫爾對那些因 "帶着絕望到處尋找的國家，這個你珍惜但正在消失的國家 "而有 "被剝奪感 "痛苦的人說，讓他來告訴他們，他，即澤莫爾已經 "決定把我們的命運掌握在手中"，並把自己從可能因為有這些想法而有的羞恥中解放出來。

澤莫爾列舉了人人失望的原因：移民，歐洲等等。

法新社說，在距離選舉還有四個半月的時候，這位曾兩次因煽動種族仇恨而被定罪的《費加羅日報》和 "法國福克斯新聞 "的前社論作家，在為宣傳其新書而進行的幾個月的非正式競選活動後，正式投入到競選的政治舞台。

作為媒體關注的對象，這位63歲的論戰者甚至在成為候選人之前，就已經在民調中取得了令人眼花繚亂的突破，甚至超過了2017年大選第二輪中與馬克龍競爭的極右翼領導人瑪麗蓮勒彭。

但幾周來澤莫爾一直在積累挫折，在民調中失去了支持和分數，在第一輪投票意向中下沉在14%至15%左右，而且滑坡次數成倍增加：在2015年巴黎遭恐怖分子襲擊周年之際在巴塔克蘭劇院前舉行的引發爭議演講，對馬賽（南部）的災難性訪問，以豎中指回擊一名女性而結束，或者在參觀軍事展覽時用槍指向記者的方向等等。

澤莫爾將於這個星期天在巴黎Zénith de Paris俱樂部舉行他的第一次真正的競選大會。

在今天周二這位旨在將右派和極右派選民聚集在一起的論戰者宣布參選時，正在步履維艱的共和黨右派內部正在進行的提名過程中，該黨從明天周三到周六投票，在五個競選者中做出選擇。共和黨候選人之間的最後一場辯論將在今天晚上8點新聞結束後在電視上舉行，期間澤莫爾將接受採訪。

據澤莫爾的支持者評論說，他們已經影響了競選的主題，特別是反對移民，這也是這位辯論家最喜歡的話題，他對伊斯蘭教批評說這種 "文明 "與法國的原則不相容。

澤莫爾開出的未來方案的開端，就承諾就移民問題進行公投，廢除家庭團聚的權利，並禁止使用外國血統的名字，這一提議引起了法國政治階層的憤慨，並在數周內引發了辯論。

澤莫爾的極右翼競爭對手瑪麗蓮勒彭說澤莫爾 "永遠不會 "贏得總統選舉，她經常通過挑戰這位論戰者的 "錯位的激進主義 "來標明自己的不同，她說澤莫爾還沒有 "蛻變 "成一名候選人。

法新社說，澤莫爾說他崇拜特朗普。而且澤莫爾的挑釁和爆發也讓人想起這位美國前總統，但澤莫爾與美國這位共和黨億萬富翁不同的是，澤莫爾沒有得到一個大黨的支持。

澤莫爾宣布競選，應該獲得競選總統所需的500名民選官員的支持聯署，目前對澤莫爾眾多挑戰之一，是他的支持者聲稱有250到300份贊助承諾。

此外，根據信息網站Mediapart收集的幾份婦女證詞，澤莫爾涉嫌被指控犯有性侵犯行為。但至此還沒有任何一個對他公開投訴。