面對新變種Omicron 法衛生當局建議5-11歲脆弱兒童接種疫苗

新冠變種“德爾塔(Delta)” 與另一更新發現的變種病毒株奧米克榮(Omicron)全球分布對照圖

近日在南非繼 “德爾塔(Delta)” 變種病毒後，又新發現另一新冠變種病毒株“奧米克榮( Omicron)”。為因應該變種病毒倍數增強的感染力，巴黎人報周二（30日）報道，法國最高衛生管理局建議為 5-11 歲的脆弱兒童接種疫苗。

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面對另一新變種病毒株 奧米克榮(Omicron)的強大傳播力，目前全球一些國家正紛紛宣布關閉邊境。 G7 國家的衛生部長警告說，針對新病毒株Omicron，必須要“採取緊急行動”。 在法國，第五波疫情勢頭強勁，新冠住院患者總人數將近10,000 人，其中 1,749 人入住重症監護病房。

在法國，過去24小時內，新冠患者新增死亡103人、近1050感染者入院。 本周一 1,749 人在重症監護病房，上個周一有1406個新增住院病例。

周日，法國衛生部長韋蘭 (Olivier Véran) 已經宣布：已檢測出至少八名可能感染新變種病毒Omicron 的案例。 衛生當局承諾，要“儘快”確認測序結果。 韋蘭周日曾宣布 Omicron 變種病毒很可能已經在法國領土上傳播了。

根據法國衛生部周一發布的最新數據報告顯示，周一總共有 9,860 名患者因感染新冠病毒而住院。 在周日數據為 9381人，22日，也就是一周之前的周一，總數為8338個病例。

由於南非發現的這個新變種病毒株Omicron的感染力強大超過德爾塔變種，全球可說嚴陣以待；日本很快就宣布禁止外國人入境。

法國最高衛生管理局為因應該變種病毒可能造成的嚴峻情勢，建議為 5-11 歲健康脆弱兒童接種疫苗。至於其他兒童，是否進行全面施打，當局正在考慮中。