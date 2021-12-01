法國宣布12/4起 允許10個非洲南部國家航班起降

法國12月1日宣布，4日起將允許來自10個非洲南部國家的航班起降，但將實施嚴格限制，僅法國和歐盟居民以及外交官和機組人員可以下機。由於在南非發現了 Omicron 變種病毒，政府於 11 月 26 日暫停了非洲航班的起降。

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法國政府發言人加布里埃爾·阿塔爾（Gabriel Attal）在每周例行內閣會議結束後表示，來自非洲南部的乘客須於抵達時提交新冠檢測篩檢證明，如為陰性，入境後須隔離7天，陽性者則須隔離10天。

阿塔爾也宣布，自歐盟外部飛抵法國的旅客，不論是否已接種疫苗，一律必須提出48小時內新冠篩檢陰性證明。此外，來自歐盟內部的未接種疫苗旅客，將必須提出24小時內篩檢陰性證明。

法國政府發言人還表示：只有法國、歐盟國民、外交官才能外出旅行。 他們在抵達法國後必須接受新冠檢測，如果結果為陰性，則隔離 7 天；如果結果為陽性，則隔離 10 天。 加布里埃爾·阿塔爾警告說：“在這兩種情況下，這種隔離都將由內部安全部隊監控，如果不遵守這種隔離，違者將處以 1,500 歐元的罰款。” 此外，來自歐盟以外國家的所有旅行者，即使接種了疫苗，也必須在 48 小時內出示陰性測試結果。