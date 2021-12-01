法國總統馬克龍會晤立陶宛總統

法國總統馬克龍11月30日會見訪法的立陶宛總統瑙塞達，馬克龍稱讚立陶宛做了勇敢決定，表明在立陶宛對抗中國外交壓力及與白俄羅斯邊界的難民危機之際，法國完全與不變的支持。

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馬克龍（Emmanuel Macron）在總統府愛麗舍宮（Elysée）會見瑙塞達（Gitanas Nausėda），並邀請瑙塞達進行工作餐會，談及波羅的海國家與莫斯科和北京的關係。

兩人會後也在總統府外正式發表聯合宣言。馬克龍在宣言中強調，在與中國、俄國等國際要角對話之外，他更把歐洲團結視為優先事務。

根據愛麗舍官網公布的宣言內容，法國表示，“在立陶宛承受施壓，尤其是在中國關係框架下進行勇敢抉擇而帶來壓力或雙邊後果之際，法國和你們站在一起”。

同時，白俄羅斯鼓勵難民非法穿越歐盟領土，例如透過波蘭和立陶宛邊境，藉此向歐盟啟動“混合戰”，並把難民作為“苦難的工具”。對此，馬克龍也重申歐盟將團結一致。

馬克龍說，“我們應持續行動... 身為歐洲國家一員，我們不僅應該團結，也應該有統一的回應”，並重申法國對立陶宛“完全與不變的支持。”

自明年元旦開始，法國即將擔任6個月的歐盟輪值主席國，馬克龍近日積極布局，並聯繫各歐盟國，盼加強歐盟統一陣線，也與意大利放下恩怨，簽訂法意合作協議。

立陶宛日前允許台灣以“台灣”名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，此後中國不僅宣布將與立陶宛關係降為“代辦級”，更多次在官媒中威脅立陶宛，表示將讓他“付出代價”。

但立陶宛外長表示向世界展示抵抗中國之道。立陶宛在內的波羅的海3國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團刻正訪台，出席2021年開放國會論壇。