巴黎疑似發現第一例Omicron變種病毒感染

法國衛生機構（ARS）周四宣布，法國本土已經確認了首例Omicron變體感染病例，患者是一名居住在巴黎地區的男子，他在從尼日利亞旅行回來時接受了檢測被發現確診。

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據同一消息來源稱，這名未接種疫苗的男子年齡在50至60歲之間，在11月25日下飛機時進行的測試中沒有表現出任何癥狀，但測試結果證明是陽性。陪同他旅行的他的妻子也沒有接種疫苗，新冠病毒檢測也呈陽性。法國衛生部門正在對這對夫婦進行測序以核實是否也是Omicron變體。據ARS說。該家庭接受了測試並被隔離。

這對夫婦自抵達法國本土後一直被隔離在家中。

住在同一家庭的第三個人今天星期四也接受了測試，以確定他或她是否被感染，如果被感染，需要檢測他或她是否是該變體的攜帶者。據ARS說，這第三個人也沒有接種疫苗。

法新社消息說，在此之前，法國只在印度洋的一個島嶼留尼汪島發現了一個Omicron變體的陽性病例。但政府發言人周三說，"全國有13個Omicron變體的疑似病例"，預計 "在未來幾小時或幾天內 "將確認病例。

為了應對Omicron變種的威脅，法國周三宣布，它正在收緊入境的條件，對所有來自歐盟以外的旅行者，即使是接種過疫苗的人，也要進行新冠病毒測試。